Trump suspendă loviturile asupra Iranului, la solicitarea Teheranului și a altor state din regiune, cu condiția ca un acord să fie încheiat rapid: „Israelul mi se alătură în acest angajament”

INTERNAȚIONALSUA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite și Israelul au convenit să suspende loviturile asupra Iranului, în urma solicitărilor venite din partea Teheranului și a altor state din regiune, cu condiția ca un acord să fie încheiat rapid, relatează AFP, potrivit Agerpres

Vineri, Donald Trump a amenințat într-o ședință de guvern că va lovi Iranul „foarte puternic”.

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat duminică că SUA sunt „gata să lovească Republica Islamică Iran la niveluri de teroare militară, forță și putere nemaivăzute de la Al Doilea Război Mondial”.

„În pofida acestui lucru, tocmai am fost rugați de Iran și de alte țări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac. Pe baza acestei cereri, am acceptat… să anulez atacul, sub rezerva de a putea încheia rapid un ACORD. Israelul mi se alătură în acest angajament”, a spus el.

Acest anunț intervine la puțin timp după ce SUA le-au cerut cetățenilor lor „să ia în considerare să părăsească” Orientul Mijlociu din cauza unei posibile „escaladări” a conflictului regional.

Potrivit media americane, Washingtonul plănuia noi bombardamente masive în cursul weekendului. Potrivit CBS News, SUA și Israelul pregăteau lovituri comune, rafinăriile de petrol și centralele electrice fiind printre țintele posibile.

În mesajul său de duminică, președintele american a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă „deschiderea completă și totală a Strâmtorii Ormuz, precum și o încheiere a amenințării nucleare iraniene”.

Joi, Pakistanul țară mediatoare, a afirmat că beligeranții negociau în vederea unei dezescaladări, în special privind strâmtoarea Ormuz, care este în prezent blocată de Teheran.

Armata iraniană a acuzat însă sâmbătă SUA că favorizează „ecaladarea tensiunilor” în războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu publicat pe Fox News înainte de anunțul lui Donald Trump, secretarul său de stat Marco Rubio a asigurat că capacitățile militare ale Iranului au fost slăbite și că responsabilii iranieni ‘sunt acum dispuși, și în anumite cazuri nerăbdători, să încheie un acord privind denuclearizarea’

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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