Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că intruziunea unor drone rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Moscovei, însă și-a exprimat totodată nemulțumirea față de incident, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ar putea fi o eroare”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.

„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat Donald Trump.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești.

„Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.