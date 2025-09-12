INTERNAȚIONAL
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intruziunea unor drone rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Moscovei, însă și-a exprimat totodată nemulțumirea față de incident, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Ar putea fi o eroare”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.
„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat Donald Trump.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești.
„Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
MAREA BRITANIE
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri o discuție „foarte bună” cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, pe care a felicitat-o pentru preluarea noii funcții.
„Foarte bună discuția de astăzi cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic”, a scris Țoiu, pe X.
Foarte bună discuția de astăzi 📞 cu ministrul de externe al Regatului Unit, @YvetteCooperMP. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic… pic.twitter.com/5tsXBAXGNV
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 11, 2025
Printre principalele teme discutate s-au numărat cooperarea strânsă în domeniul securității și apărării, precum și sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit, „care întărește legăturile dintre popoarele noastre și stimulează potențialul de cooperare economică”.
Potrivit Oanei Țoiu, pe agenda comună s-au aflat securitatea europeană și globală, cu accent asupra rolului esențial al regiunii Mării Negre pentru stabilitatea întregului continent, iar discuțiile au inclus, de asemenea, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.
„Am convenit asupra unui dialog direct consolidat în vederea promovării și urmăririi valorilor și obiectivelor comune, inclusiv dezvoltarea relațiilor noastre economice. Aspect cu atât mai important, având în vedere dinamismul comunităților noastre de afaceri și contribuția substanțială a comunității din România și Marea Britanie”, a concluzionat șefa diplomației române.
CHINA
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.
La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale, conchide sursa citată.
Relațiile României cu China s-au aflat recent în atenția publică în contextul paradei militare pe care liderul chinez Xi Jinping a organizat-o la Beijing pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Subiectul a căpătat un interes major în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.
După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
NATO
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Danemarca a decis să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, respingând oferta americană Patriot. Decizia este considerată o victorie strategică pentru Paris și o înfrângere diplomatică pentru președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico.
„Forțele armate daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării de la Copenhaga.
Odată cu înființarea Aripii de Apărare Aeriană în martie 2025, Forțele Armate Daneze au creat cadrul pentru noile investiții în sisteme de apărare aeriană și antirachetă.
„Situația actuală a politicii de securitate înseamnă că apărarea aeriană terestră este o prioritate absolută în dezvoltarea Forțelor Armate Daneze. Experiența din Ucraina arată că apărarea aeriană terestră joacă un rol crucial în protejarea, printre altele, a populației civile împotriva atacurilor rusești din aer. (…) Sunt foarte încântat că s-a luat o decizie împreună cu grupul de conciliere privind o investiție semnificativă în sisteme suplimentare de apărare aeriană terestră”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.
Șeful Apărării, Michael Hyldgaard, a subliniat că „războiul din Ucraina demonstrează clar necesitatea unei apărări aeriene terestre moderne, care să fie formată din mai multe sisteme integrate și să ofere mai multe straturi în protecția spațiului aerian”.
Șeful departamentului de achiziții și logistică al Ministerului danez al Apărării, generalul-locotenent Per Pugholm Olsen, a adăugat că „decizia de a opta pentru mai mulți furnizori – decât unul sau doi – permite termene de livrare mai scurte”. „Aceasta înseamnă că ne putem atinge obiectivul de a avea o capacitate completă de apărare aeriană terestră cât mai repede posibil și, în acest fel, putem sprijini cel mai bine dezvoltarea rapidă a puterii de luptă daneze”, a explicat oficialul.
Competiția dintre SAMP/T și Patriot a fost urmărită îndeaproape, fiind văzută ca un test al disponibilității europenilor de a limita achizițiile din SUA pe fondul percepției legate de „imprevizibilitatea” lui Donald Trump. Relațiile Washington–Copenhaga sunt în prezent tensionate, după ce președintele american a amenințat în repetate rânduri cu anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.
Premierul francez Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării, a făcut lobby intens pentru promovarea SAMP/T, pe care l-a prezentat drept superior Patriot-ului. Danemarca devine astfel prima țară europeană, în afara Franței și Italiei, care cumpără acest sistem, produs de MBDA și Thales.
Achiziția s-a desfășurat pe două direcții. În iunie 2025, Copenhaga a decis să cumpere urgent sisteme cu rază medie de acțiune, care să fie operaționale cât mai curând. Ulterior, s-a decis achiziția în total a opt sisteme cu rază lungă și medie. Pentru sistemul cu rază lungă de acțiune, va fi achiziționat SAMP/T, produs în Italia, în timp ce pentru sistemele cu rază medie de acțiune, se va face o alegere între unul sau mai multe sisteme de la NASAMS, produs în Norvegia, IRIS-T, produs în Germania, și VL MICA, produs în Franța.
„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări generale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a subliniat Ministerul Apărării.
Costurile totale pentru achiziție și operare sunt estimate la 58 de miliarde de coroane (aproximativ 7,7 miliarde de euro).
