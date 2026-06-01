Trump susține că Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord cu SUA: „Va fi unul bun pentru Washington”

Președintele american Donald Trump a declarat duminică seară că Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord cu Statele Unite și că rezultatul negocierilor va fi favorabil atât Washingtonului, cât și aliaților săi, relatează Reuters, citat de Agerpres.



Postarea sa a venit la doar câteva ore după ce armata SUA au anunțat că au lovit situri militare iraniene în cursul weekendului, iar Gardienii Revoluției au anunțat că au vizat drept răspuns o bază americană, ultimele dintr-o serie de atacuri reciproce care au loc în timpul negocierilor pentru a pune capăt războiului de trei luni.



„Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord și va fi unul bun pentru SUA și cei care sunt cu noi”, a postat Trump pe Truth Social la o oră după miezul nopții.

Totuși, Trump a spus că va fi mai greu pentru el să negocieze cu Iranul cu toate comentariile politice care înconjoară conflictul.

„Este mult mai greu pentru mine să-mi fac treaba în mod adecvat și să negociez, când tot felul de intervenții politice au loc la niveluri fără precedent până acum, din nou și din nou, că ar trebui să mă mișc mai repede sau mai încet, că ar trebui să reiau războiul sau să nu-l reiau, sau mai știu eu ce”, a postat Trump pe Truth Social.

„Puteți să vă instalați confortabil și să vă relaxați, totul va ieși bine până la urmă, întotdeauna se întâmplă așa!”, a adăugat liderul de la Casa Albă în mesaj.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a organizat o conferință telefonică cu liderii din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scriind: „Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.”

Cu toate acestea, la doar o zi după ce anunțase că o înțelegere este „în fază finală”, Trump a declarat că administrația sa nu se va grăbi să finalizeze negocierile cu Iranul privind un nou acord nuclear și de securitate regională. Liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în perioada administrației Obama și a reiterat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dobândească capacități nucleare.