Trump susține că „schimbarea de regim” în Iran s-a produs deja și afirmă că un acord ar putea fi încheiat „curând”

Președintele SUA, Donald Trump, susține că războiul dintre SUA, Israel și Iran a produs deja o „schimbare de regim” la Teheran și că un acord pentru încheierea conflictului ar putea fi încheiat „curând”, în pofida continuării atacurilor și a escaladării tensiunilor în regiune, relatează Euronews și Financial Times.

Lovituri aeriene au continuat peste noapte asupra Iranului, în timp ce Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Kuweitului și Arabiei Saudite, pe fondul deteriorării situației de securitate în Golf.

Aflat la bordul aeronavei Air Force One, Trump a declarat că eliminarea unor lideri iranieni în cadrul conflictului care se desfășoară de mai bine de o lună ar fi dus deja la o schimbare de regim la Teheran.

„Am avut o schimbare de regim. Avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care s-a mai negociat până acum. Este un grup complet diferit de oameni. Aș considera asta o schimbare de regim”, a spus acesta.

Întrebat dacă Iranul a răspuns planului american în 15 puncte privind un armistițiu, liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul a acceptat majoritatea propunerilor. „Ne-au dat majoritatea punctelor. De ce nu ar face-o?”, a întrebat retoric Trump.

În paralel, Pakistanul încearcă să joace un rol de mediator, mizând pe relațiile sale cu Iranul și statele din Golf, dar și pe apropierea de administrația Trump.

„Pakistanul este foarte mulțumit că atât Iranul, cât și SUA și-au exprimat încrederea în Pakistan pentru facilitarea discuțiilor”, a declarat ministrul de externe Ishaq Dar.

În schimb, conducerea legislativă de la Teheran acuză SUA că folosesc negocierile drept acoperire pentru acțiuni militare.

„Inamicul transmite public mesaje de negociere și dialog, în timp ce, în secret, planifică un atac terestru”, a declarat președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. „Oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani la sol pentru a-i incendia și pentru a-i pedepsi definitiv pe aliații lor regionali”, a adăugat acesta.

În pofida deschiderii către negocieri, Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. Nava de asalt amfibiu USS Tripoli (LHA-7), care transportă aproximativ 3.500 de pușcași marini și marinari, a ajuns în regiune.

Potrivit unui interviu acordat Financial Times, Trump a evocat inclusiv posibilitatea ca forțele americane să preia controlul asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului din Golful Persic.

„Poate că vom lua insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni”, a declarat acesta. „Asta ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo pentru o perioadă”, a adăugat șeful de la Casa Albă.

Președintele american a mai afirmat că Iranul ar fi permis trecerea a 20 de nave petroliere prin Strâmtoarea Ormuz „în semn de respect”.

„Aș spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere, dar nu știi niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei și apoi trebuie mereu să-i bombardăm”, a declarat Trump.

Potrivit The Washington Post, Pentagonul pregătește de săptămâni scenarii pentru operațiuni terestre care ar putea dura mai multe săptămâni, inclusiv raiduri în apropierea Strâmtorii Ormuz, însă Trump nu a aprobat încă o astfel de desfășurare.