Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă”
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii de prim rang. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el într-o conferință de presă, citat de BBC.
Trump a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de tatonare” menită să-l convingă pe Putin să încheie războiul și că vor exista „anumite schimburi, modificări de teritorii”.
Nu este prima dată când folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Rusia Ucrainei, iar Kievul nu a revendicat niciodată teritorii din Federația Rusă, relatează sursa citată.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
„Îl voi suna mai întâi… îl voi suna după și e posibil să-i spun «mult noroc, continuă să lupți» sau să-i spun «putem ajunge la o înțelegere»”, a declarat el.
Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg”, „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut” liderul ucrainean. În trecut, Trump l-a acuzat pe Zelenski de responsabilitate pentru războiul din Ucraina, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.
Liderul de la Casa Albă a adăugat că „următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau Zelenski și Putin și cu mine”. „Îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că problema se va rezolva”, a declarat el reporterilor, conform Reuters.
Președintele american a anunțat întâlnirea cu Putin vinerea trecută – ziua termenului limită autoimpus pentru ca Rusia să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu noi sancțiuni americane.
Ca răspuns la vestea despre summitul din Alaska, Zelenski a precizat că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
El a mai subliniat și intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Secretarul general al NATO, optimist asupra întâlnirii Trump-Putin din Alaska: L-am văzut pe liderul SUA punând o presiune incredibilă pe Rusia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico.
„Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât de serios este în a pune capăt acestui război teribil”, a spus Rutte la emisiunea „This Week” a postului ABC, referindu-se la summitul din Alaska, conceput pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Vorbind cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să îl preseze pe președintele Rusiei în legătură cu acest război brutal.
„Chiar cred că Donald Trump, președintele, vrea să pună capăt acestui conflict”, i-a declarat Rutte lui Karl.
„Vrea să oprească pierderea cumplită de vieți omenești. Vrea să oprească distrugerile grave provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Atât de multe pagube se produc”, a subliniat el.
Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”.
Trump a fost criticat pentru organizarea unei întâlniri cu Putin fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși există sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.
Președintele american a fost, de asemenea, criticat — inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, ulterior în aceeași emisiune de la ABC — pentru faptul că îl aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru declarația conform căreia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.
Donald Trump a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace.
Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.
Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.
Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.
Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.
„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.
În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.
În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.
Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.
Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.
Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.
De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.
În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.
Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.
Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.
Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.
Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.
Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.
În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”
Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.
Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Merz anunță că Trump se va alătura liderilor europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile din Alaska cu Putin. Vor participa Zelenski și liderii Franței, UK, Italiei, Poloniei, Finlandei, UE și NATO
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron
Peste 100 de foști europarlamentari solicită UE să suspende Acordul de asociere cu Israelul: „Înfometarea colectivă nu este altceva decât o crimă de război”
R. Moldova „condamnă ferm” noua „ingerință inacceptabilă” a Rusiei care urmărește „să influențeze” alegerile din septembrie: Parte dintr-o campanie de dezinformare
Vicepreședintele american J.D. Vance anunță intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată
Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”
Zelenski atrage atenția asupra intențiilor ascunse ale Rusiei în contextul întâlnirii Trump-Putin: „Singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
