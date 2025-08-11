Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă”

Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii de prim rang. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el într-o conferință de presă, citat de BBC.

Trump a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de tatonare” menită să-l convingă pe Putin să încheie războiul și că vor exista „anumite schimburi, modificări de teritorii”.

Nu este prima dată când folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Rusia Ucrainei, iar Kievul nu a revendicat niciodată teritorii din Federația Rusă, relatează sursa citată.

Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.

„Îl voi suna mai întâi… îl voi suna după și e posibil să-i spun «mult noroc, continuă să lupți» sau să-i spun «putem ajunge la o înțelegere»”, a declarat el.

Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg”, „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut” liderul ucrainean. În trecut, Trump l-a acuzat pe Zelenski de responsabilitate pentru războiul din Ucraina, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că „următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau Zelenski și Putin și cu mine”. „Îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că problema se va rezolva”, a declarat el reporterilor, conform Reuters.

Președintele american a anunțat întâlnirea cu Putin vinerea trecută – ziua termenului limită autoimpus pentru ca Rusia să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu noi sancțiuni americane.

Ca răspuns la vestea despre summitul din Alaska, Zelenski a precizat că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.

„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.

El a mai subliniat și intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.