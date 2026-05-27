Trump vrea extinderea Acordurilor Abraham ca parte a unui eventual acord cu Iranul: Arabia Saudită, Pakistan, Qatar și Turcia ar trebui să adere „imediat”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că orice acord menit să pună capăt conflictului cu Iran ar trebui să includă și extinderea Acordurilor Abraham, inițiativa diplomatică lansată în timpul primului său mandat pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și state din Orientul Mijlociu, informează France24.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, Trump a afirmat că negocierile privind Iranul „avansează bine”, însă a susținut că acordul final ar trebui să fie însoțit de aderarea mai multor state la Acordurile Abraham.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Arabia Saudită, Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt și Iordania ar trebui să semneze „imediat” acordurile.

„După tot efortul depus de Statele Unite pentru a pune cap la cap acest puzzle extrem de complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin, să adere simultan la Acordurile Abraham”, a scris Trump.

Președintele american a precizat că a discutat această idee cu liderii implicați în negocieri în cadrul întâlnirilor de sâmbătă și a admis că ar putea accepta ca „una sau două” țări să refuze aderarea, însă consideră că majoritatea ar trebui să fie dispuse să participe.

Propunerea adaugă o nouă dimensiune negocierilor aflate în desfășurare cu Iranul și apare într-un moment în care administrația americană încearcă să finalizeze un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și dosarul nuclear iranian.

În același timp, inițiativa riscă să complice procesul diplomatic, întrucât unele dintre statele menționate au condiții sau rezerve privind normalizarea relațiilor cu Israelul.

Arabia Saudită a transmis în repetate rânduri că orice acord de normalizare depinde de existența unei perspective clare pentru crearea unui stat palestinian. O poziție similară este împărtășită și de Pakistan, care nu are relații diplomatice cu Israelul.

Analistul pakistanez Syed Mohammad Ali a declarat că poziția Islamabadului față de Israel nu s-a modificat în urma propunerii formulate de Trump.

La rândul său, fostul ambasador al Pakistanului în Statele Unite, Masood Khan, a apreciat că introducerea subiectului Acordurilor Abraham în negocierile cu Iranul schimbă semnificativ cadrul diplomatic al discuțiilor.

„Invocarea Acordurilor Abraham în această etapă oferă o dimensiune complet nouă proceselor diplomatice și de mediere, deoarece această temă nu făcea parte din agenda negocierilor”, a afirmat acesta.

Totuși, Khan a apreciat că procesul diplomatic rămâne activ și că Pakistanul continuă să joace un rol important, alături de alte state din regiune.

Nu este clar când ar putea fi finalizat un eventual acord cu Iranul. Trump a sugerat însă că, în cazul unui rezultat pozitiv al negocierilor, chiar și Iranul ar putea ajunge să adere într-o zi la Acordurile Abraham.

Acordurile Abraham sunt o serie de acorduri mediate de Statele Unite în timpul primului mandat al lui Donald Trump, care au urmărit normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe și musulmane, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan. Acordurile au deschis calea pentru cooperare diplomatică, economică și de securitate între părțile semnatare. Acordurile au fost extinse la Asia Centrală, prin aderarea, la începutul lui 2026, a Kazahstanului.