Trump vrea să redenumească Pentagonul în „Departamentul de Război”: Apărarea e prea defensivă. Vrem să fim și ofensivi

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a da explicații după ce a criticat lipsa de acțiune a Franței în combaterea antisemitismului. În locul său, la Quai d’Orsay a venit adjunctul misiunii diplomatice americane, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Kushner nu a venit”, a confirmat marți ministrul de externe Jean-Noel Barrot, precizând că în locul său s-a prezentat „numărul doi al ambasadei”. Oficialul francez a încercat, însă, să minimalizeze episodul, afirmând că va discuta personal cu ambasadorul „în zilele următoare, conform planului”.

Barrot a transmis deja că remarcile lui Kushner au fost „nefondate și de nejustificat”. „Mi se pare că mesajul a fost transmis”, a adăugat ministrul, care a insistat că „puține țări din lume se opun la fel de radical antisemitismului” ca Franța, menționând inclusiv o lege recentă ce permite blocarea accesului pe rețelele sociale pentru persoanele care postează mesaje antisemite.

Scrisoarea ambasadorului american, datată 25 august și consultată de CNN, invocă „profunda îngrijorare” față de „explozia antisemitismului” după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. „Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas”, a scris Kushner, adăugând că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate.”

El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva urii „fără excepție” și a criticat intenția Franței de a recunoaște statul palestinian în septembrie la ONU: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța.”

Diplomatul american a recomandat Parisului „să abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, subliniind: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”

Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile din scrisoare drept „inacceptabile” și a amintit că astfel de declarații contravin Convenției de la Viena din 1961, care impune diplomaților să nu se amestece în afacerile interne ale statului gazdă.

Pe fondul tensiunilor, Jean-Noel Barrot a confirmat că Parisul nu renunță la planul său: „Desigur” Franța va merge mai departe cu recunoașterea Palestinei, a spus el, subliniind că deja „pentru prima dată comunitatea internațională a condamnat Hamas și crimele sale” la ONU.

Barrot a adăugat că de la anunțul președintelui Macron din iulie, „dinamica obținută de Franța” a determinat și alte țări – Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă – să își exprime intenția de a recunoaște statul palestinian.

Israelul și SUA au criticat dur inițiativa. Premierul Benjamin Netanyahu i-a transmis într-o scrisoare lui Macron că „apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit” și „răsplătește teroarea Hamas”.

Totodată, Barrot a declarat că va cere din nou săptămâna aceasta, în fața omologilor din Uniunea Europeană, „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate”, referindu-se la solicitarea ca populația din Gaza să primească ajutor umanitar.