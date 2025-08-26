SUA
Trump vrea să redenumească Pentagonul în „Departamentul de Război”: Apărarea e prea defensivă. Vrem să fim și ofensivi
Președintele american Donald Trump și-a reiterat luni, 25 august, intenția de a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”, vechea denumire a instituției, informează Politico.
„O s-o facem pur și simplu”, a declarat Trump în Biroul Oval, întrebat de un reporter dacă o asemenea schimbare ar necesita aprobarea Congresului. „Sunt sigur că și Congresul va fi de acord, dacă e nevoie. Eu nu cred că e nevoie”, a precizat el.
În cadrul unui eveniment desfășurat mai devreme în aceeași zi, liderul de la Casa Albă și-a explicat raționamentul: „Se numea Departamentul de Război și avea o sonoritate mai puternică. Și, după cum știți, am câștigat Primul Război Mondial, am câștigat cel de-al Doilea Război Mondial. Am câștigat totul.”
Trump a adăugat că actuala denumire ar crea o imagine prea pasivă: „Apărarea e prea defensivă. Vrem să fim defensivi, dar vrem să fim și ofensivi. Pare mult mai potrivit”, a explicat președintele american.
Declarațiile au fost făcute după ce șeful de la Casa Albă a readus în discuție operațiunea militară americană „uimitoare” și „fără cusur” împotriva Iranului, desfășurată în iunie cu bombardiere B-2 pentru a lovi trei instalații nucleare.
Istoric, primul Congres american a creat în 1789 Departamentul de Război, alături de Departamentul de Trezorerie și Departamentul Afacerilor Externe. După cel de-al Doilea Război Mondial, prin Legea Securității Naționale din 1947, s-a constituit Instituția Militară Națională (National Military Establishment, en., n.r.), redenumit în 1949 Departamentul Apărării, pentru a reflecta mai bine conducerea civilă a armatei și misiunea de prevenire a conflictelor și de protejare a securității naționale.
REPUBLICA MOLDOVA
Statele Unite și Republica Moldova colaborează pentru a combate criminalitatea transnațională
Statele Unite și Republica Moldova colaborează pentru a combate criminalitatea transnațională.
Săptămâna trecută, Ambasada SUA și FBI au organizat două sesiuni de instruire destinate oficialilor moldoveni din domeniul aplicării legii, informează Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.
Potrivit acesteia, agenți FBI cu „experiență au pregătit personalul biroului INTERPOL din Chișinău în domeniul colectării și utilizării informațiilor tactice, consolidând capacitatea Republicii Moldova de a contracara criminalitatea transfrontalieră prin abordări bazate pe date și printr-o cooperare internațională extinsă”.
De asemenea, experții FBI au desfășurat un curs de instruire privind instrumentele și tacticile de combatere a criminalității cibernetice pentru funcționarii Inspectoratului General al Poliției.
Programul a analizat provocările tot mai complexe ale criminalității cibernetice și a evidențiat modul în care colaborarea dintre forțele de ordine, procurori și parteneri privați contribuie la consolidarea rezilienței în domeniul securității cibernetice.
NATO
România va găzdui summitul B9 anul viitor, anunță Nicușor Dan. Președintele solicită fructificarea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA și o strategie la Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că țara noastră va găzdui anul viitor summitul Formatului București 9 (B9).
„România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9”, a afirmat șeful statului.
El a subliniat și importanța consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, inclusiv în plan economic.
„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient”, a spus Nicușor Dan, în timp ce ministrul de externe Oana Țoiu a punctat de mai multe ori că pregătește cu partea americană o vizită oficială la Washington a șeful statului român axată pe aceste dimensiuni.
În același timp, președintele a punctat că România trebuie să valorifice poziția sa geografică, printr-o strategie dedicată regiunii Mării Negre.
„România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat el.
În prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, susținută la începutul lunii iunie, șeful statului a precizat că “una din mizele” de politică externe este aceea că România va solicita să găzduiască Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră inclusiv în respectivul document al UE, deplângând însă faptul că România nu are o “strategie clară” la Marea Neagră.
Întrebat suplimentar dacă își va asuma elaborarea unei astfel de strategii și ce instituții ar trebui să o întocmească, Nicușor Dan a nominalizat trei ministere.
“Ar trebui să o elaboreze, în mod evident, Ministerul de Externe cu componentele de securitate care vin din zona Ministerului Apărării, componentele de sustenabilitate care vin din zona Ministerului Mediului“, a conchis președintele.
Găzduirea Centrului UE de securitate maritimă la Marea Neagră se regăsește și printre prioritățile de politică externă ale Guvernului Bolojan, asumate ca atare în programul de guvernare al coaliției PSD – PNL – USR – UDMR.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
SUA
Ambasadorul SUA la Paris sfidează MAE francez, trimițându-și, în schimb, adjunctul pentru a explica scrisoarea critică transmisă lui Macron
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a da explicații după ce a criticat lipsa de acțiune a Franței în combaterea antisemitismului. În locul său, la Quai d’Orsay a venit adjunctul misiunii diplomatice americane, relatează EFE, preluat de Agerpres.
„Kushner nu a venit”, a confirmat marți ministrul de externe Jean-Noel Barrot, precizând că în locul său s-a prezentat „numărul doi al ambasadei”. Oficialul francez a încercat, însă, să minimalizeze episodul, afirmând că va discuta personal cu ambasadorul „în zilele următoare, conform planului”.
Barrot a transmis deja că remarcile lui Kushner au fost „nefondate și de nejustificat”. „Mi se pare că mesajul a fost transmis”, a adăugat ministrul, care a insistat că „puține țări din lume se opun la fel de radical antisemitismului” ca Franța, menționând inclusiv o lege recentă ce permite blocarea accesului pe rețelele sociale pentru persoanele care postează mesaje antisemite.
Scrisoarea ambasadorului american, datată 25 august și consultată de CNN, invocă „profunda îngrijorare” față de „explozia antisemitismului” după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. „Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas”, a scris Kushner, adăugând că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate.”
Citiți și Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva urii „fără excepție” și a criticat intenția Franței de a recunoaște statul palestinian în septembrie la ONU: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța.”
Diplomatul american a recomandat Parisului „să abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, subliniind: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”
Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile din scrisoare drept „inacceptabile” și a amintit că astfel de declarații contravin Convenției de la Viena din 1961, care impune diplomaților să nu se amestece în afacerile interne ale statului gazdă.
Pe fondul tensiunilor, Jean-Noel Barrot a confirmat că Parisul nu renunță la planul său: „Desigur” Franța va merge mai departe cu recunoașterea Palestinei, a spus el, subliniind că deja „pentru prima dată comunitatea internațională a condamnat Hamas și crimele sale” la ONU.
Barrot a adăugat că de la anunțul președintelui Macron din iulie, „dinamica obținută de Franța” a determinat și alte țări – Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă – să își exprime intenția de a recunoaște statul palestinian.
Israelul și SUA au criticat dur inițiativa. Premierul Benjamin Netanyahu i-a transmis într-o scrisoare lui Macron că „apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit” și „răsplătește teroarea Hamas”.
Totodată, Barrot a declarat că va cere din nou săptămâna aceasta, în fața omologilor din Uniunea Europeană, „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate”, referindu-se la solicitarea ca populația din Gaza să primească ajutor umanitar.
