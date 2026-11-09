Turbulențele din SUA redirecționează capital către Europa, evaluează președinta BEI

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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Președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino, evaluează că Europa urmează să beneficieze de pe urma recentelor turbulențe din SUA, în contextul în care investitorii caută o destinație sigură pentru capitalul lor.

Aceasta a acordat un interviu pentru Bloomberg TV,  Calvino a subliniat că „turbulențele din SUA duc la un flux de capital către Europa”, informează Agerpres

„Mă aștept ca acest lucru să continue”, a mai spus președinta BEI.

Potrivit acesteia, nu se întrevede un impact negativ asupra investițiilor în Europa, reliefând că a existat un interes puternic pentru emisiunile de obligațiuni ale BEI.

„În acest moment ne confruntăm cu turbulențe și instabilitate pe piețele financiare, așa că este extrem de important să menținem Europa ca un refugiu sigur în acest context”, a spus președinta BEI.

Declarațiile sale sunt susținute pe fondul reuniunii miniștrilor de Finanțe la Bruxelles, după ce s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de președinte al Băncii Centrale Europeană, ce va fi vacantă începând cu luna februarie, după plecarea lui Christine Lagarde.

Conform președintelui Eurogrupului Kyriakos Pierrakakis, țările din zona euro doresc să ia o decizie până la sfârșitul anului. Spaniolul Pablo Hernández de Cos și olandezul Klaas Knot sunt considerați principalii favoriți pentru preluarea funcției. 

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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