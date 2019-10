Turcia a început ofensiva militară în Siria, o operațiune împotriva Statului Islamic și milițiilor kurde pe care Recep Tayyip Erdogan o denumește ”Izvorul Păcii”

Forţele armate turce au lansat miercuri o ofensivă în nordul Siriei, a anunţat preşedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de agenţiile de presă internaţionale.

Erdogan a denumit operaţiunea “Izvorul Păcii” şi a afirmat că ţintele sunt Statul Islamic şi miliţiile kurde YPG (Unităţile de Protecţie a Poporului), pe care Ankara le consideră aliate cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), interzis în Turcia.

”Forțele Armate Turce, împreună cu Armata Națională Siriană, au lansat operațiunea Izvorul Păcii (…) Misiunea noastră este să prevenim crearea unui coridor terorist de-a lungul graniței noastre sudice și să aducem pacea în regiune”, a scris Erdogan.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

