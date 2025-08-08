U.E.
Turcia ar putea îngreuna eforturile UE de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027 (Politico)
Turcia nu va sprijini planul Uniunii Europene de a renunța complet la importurile de gaz din Rusia până la sfârșitul anului 2027, o poziție care ar putea complica eforturile Bruxelles-ului de a elimina dependența energetică rămasă față de Moscova, relatează Politico.
„În timp ce UE poate decide sau nu să interzică total importul de gaz rusesc, Turcia consideră că sancțiunile unilaterale riscă să perturbe economiile și să amplifice îngrijorările privind securitatea energetică pentru toți”, a transmis Ministerul de Externe de la Ankara. „Turcia implementează doar acele sancțiuni adoptate de Consiliul de Securitate al ONU”, a subliniat instituția.
După mai bine de trei ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, UE continuă să încerce să își reducă total dependența de energia rusă și să taie o sursă majoră de venit pentru Kremlin. Din 2022, blocul european a eliminat treptat importurile maritime de petrol și cărbune din Rusia și și-a redus cu aproximativ două treimi livrările de gaz, însă continuă să cumpere volume considerabile de gaz natural lichefiat și cantități limitate prin conducte.
În iunie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru eliminarea treptată a acestor importuri, începând cu contractele pe termen scurt încă din acest an și dorind să ajungă la renunțarea completă la contractele pe termen lung până în 2027. Pentru a atinge acest obiectiv, executivul european vrea o monitorizare mai strictă a importurilor, cerând companiilor care aduc gaz rusesc să furnizeze „toate informațiile relevante” pentru a determina originea combustibilului, inclusiv contractele de furnizare.
Potrivit lui Ville Niinistö, europarlamentar din grupul Verzilor și fost ministru finlandez al Mediului, „reticența Turciei de a respecta prevederile UE privind monitorizarea ar putea crea provocări pentru implementarea eficientă a regulamentului propus, mai ales având în vedere rolul tot mai mare al Turciei ca țară de tranzit și potențial hub pentru gazul rusesc”.
Identificarea originii gazului este însă extrem de dificilă, deoarece nu există metode clare de testare a provenienței moleculelor, contractele sunt confidențiale, iar combustibilul trece adesea prin mai mulți intermediari înainte de a ajunge la destinație. Regulile propuse nu ar impune obligații legale Turciei, care nu este membră a UE, și, având în vedere că documentele contractuale nu arată întotdeauna clar de unde provine gazul, companiile europene ar putea fi nevoite să ceară informații suplimentare partenerilor turci pentru a continua importurile.
Principalii actori implicați în transportul gazului peste frontiera turcă susțin că fluxurile sunt deja strict monitorizate, deși experții rămân sceptici. Un purtător de cuvânt al companiei Bulgargaz a declarat pentru Politico că, în baza acordului din 2023, firma de stat oferă doar servicii de transport, fără a realiza vânzări, și că monitorizează cu atenție originea gazului. „Bulgargaz are toate documentele … ale GNL livrat către terminalele Botaş”, a spus acesta, adăugând că „din acest punct de vedere, originea gazului natural … poate fi dovedită cu ușurință”.
Ankara a afirmat, la rândul său, că menține „o poziție fermă și consecventă împotriva oricăror încercări de a folosi Turcia pentru a ocoli regulile UE” și că „datele privind importurile sale de gaz de la furnizori sunt publicate periodic”.
Problema, potrivit fostului diplomat turc Mehmet Öğütçü, CEO al Global Resources Partnership, este că „Turcia ne este stimulată să respecte” legislația propusă, având în vedere că relațiile sale cu UE se află „la cel mai scăzut nivel” posibil. El consideră că Bruxelles-ul ar trebui să ia în calcul „oferte atractive”, cum ar fi reluarea discuțiilor pe teme energetice legate de procesul de aderare al Turciei la UE sau deblocarea fondurilor Băncii Europene de Investiții pentru proiecte verzi.
Ministerul de Externe de la Ankara a transmis pentru Politico că este „dispus … să coopereze cu UE în chestiuni energetice”, în funcție de disponibilitatea blocului de a se angaja în dialog, inclusiv prin reluarea discuțiilor la nivel înalt pe teme energetice cu Bruxelles-ul.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu două dintre propunerile sale-cheie privind securitatea europeană: Planul „ReArm Europe” și instrumentul de finanțare SAFE.
Inițiativele, susținute de eurodeputatul român, vizează consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride tot mai frecvente.
Potrivit vicepreședintelui Legislativului Europeam, Ursula von der Leyen a confirmat importanța stabilirii unor criterii clare de prioritizare a finanțelor europene în domeniul apărării. Printre aceste criterii se regăsesc propunerile formulate de Victor Negrescu: proximitatea față de zona de conflict, contribuțiile deja realizate de statele membre și gradul de expunere la amenințări externe și interferențe hibride.
„Mesajul este clar: unitatea, solidaritatea și viteza de acțiune sunt cheia în fața provocărilor de securitate actuale. Voi continua să colaborez cu instituțiile europene pentru ca aceste inițiative să fie implementate cu succes, în beneficiul tuturor europenilor și al României”, a subliniat Victor Negrescu.
Planul „ReArm Europe” și fondul SAFE fac parte din eforturile mai largi ale Uniunii Europene de a construi o politică de apărare comună mai eficientă, pe fondul intensificării conflictelor din vecinătatea estică și a necesității reducerii dependenței de furnizori externi în domeniul apărării.
U.E.
Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE
Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora.
Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne a UE. Acesta oferă, printre altele, o protecție mai puternică jurnaliștilor, asigură o finanțare adecvată și libertatea editorială pentru serviciile publice de mass-media, previne eliminarea nejustificată a conținutului mass-media de către platformele online foarte mari și instituie Comitetul european pentru servicii mass-media.
„Intrarea în vigoare a FEAMPA marchează o etapă importantă în eforturile noastre de a promova un mediu mediatic mai puternic și mai sigur în UE. Furnizorii de mass-media se pot bucura de mai multă securitate juridică, jurnaliștii vor beneficia de o protecție sporită, inclusiv împotriva programelor spion și a divulgării surselor lor, iar cetățenii se vor putea bucura de o mass-media mai pluralistă și mai independentă în întreaga UE”, a transmis Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.
Majoritatea dispozițiilor EMFA se aplică în prezent cu unele dispoziții rămase, care se referă la drepturile utilizatorilor de a personaliza ofertele mass-media pe dispozitive și interfețe și de a controla accesul la serviciile mass-media, care intră în vigoare la 8 mai 2027.
Cu prilejul intrării în vigoare a Legii europene privind libertatea mass-mediei, Parlamentul European a transmis un apel statelor membre, îndemnându-le să implementeze cu responsabilitate noile norme și reamintind că libertatea presei este un pilon esențial al democrației europene.
Noua legislație europeană sporește transparența în ceea ce privește proprietatea asupra instituțiilor de presă și alocarea publicității din fonduri publice, întărește independența mass-mediei publice și oferă o protecție solidă jurnaliștilor și surselor acestora. Pentru a garanta vizibilitatea și pluralismul, platformele digitale sunt obligate să se abțină de la ștergerea sau restricționarea arbitrară a conținutului media independent.
INTERNAȚIONAL
Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat joi cu premierul italian Giorgia Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către o pace reală și echitabilă.
Conversația s-a concentrat pe coordonarea diplomatică, implicarea liderilor europeni în eforturile de mediere alături de Statele Unite, precum și pe importanța menținerii unei informări constante între partenerii internaționali cu privire la situația din Ucraina.
„Am vorbit cu Giorgia Meloni. A fost o discuție bună, în care am împărtășit o viziune comună asupra modului în care putem avansa către o pace reală și echitabilă. Am făcut schimb de informații despre contactele recente cu alți lideri. Este important pentru Ucraina ca partenerii noștri să fie bine informați cu privire la situație. Cu toții ne dorim un viitor definit și sigur pentru Europa”, a scris Zelenski, pe X.
I spoke with the President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. It was a good conversation, where we share a common vision of how to move toward a real and fair peace.
We exchanged details of our recent contacts with other leaders. It’s important for Ukraine that… pic.twitter.com/4TY9ihPee0
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
Zelenski a transmis că Giorgia Meloni susține ferm ideea implicării active a liderilor europeni în eforturile diplomatice desfășurate alături de Statele Unite pentru a obține pacea.
„Acest război are loc pe continentul european, Ucraina se îndreaptă spre aderarea la UE, iar Uniunea Europeană va participa la reconstrucția țării noastre după război. De aceea, vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut. Ne-am coordonat pașii următori, inclusiv contactele cu președintele Trump, și am convenit să rămânem în legătură. Îți mulțumesc, Giorgia, pentru poziția ta și pentru sprijinul constant”, a subliniat președintele ucrainean.
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, miercuri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Donald Tusk, optimist privind o înghețare a conflictului din Ucraina: Este mai aproape decât s-ar putea crede
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat
Turcia ar putea îngreuna eforturile UE de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027 (Politico)
Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE
Secretariatul General al Guvernului a finalizat sesiunile de instruire privind buna guvernanță din cadrul PNRR
Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut”
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA1 week ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră
- ROMÂNIA1 week ago
Bogdan Ivan anunță trei măsuri pentru reducerea prețului la energie electrică în România până la finalul anului viitor
- FONDURI EUROPENE1 week ago
MIPE: România a finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru revizuirea PNRR, salvând investiții critice și obținând noi finanțări