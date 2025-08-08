Turcia ar putea îngreuna eforturile UE de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027 (Politico)

Turcia nu va sprijini planul Uniunii Europene de a renunța complet la importurile de gaz din Rusia până la sfârșitul anului 2027, o poziție care ar putea complica eforturile Bruxelles-ului de a elimina dependența energetică rămasă față de Moscova, relatează Politico.

„În timp ce UE poate decide sau nu să interzică total importul de gaz rusesc, Turcia consideră că sancțiunile unilaterale riscă să perturbe economiile și să amplifice îngrijorările privind securitatea energetică pentru toți”, a transmis Ministerul de Externe de la Ankara. „Turcia implementează doar acele sancțiuni adoptate de Consiliul de Securitate al ONU”, a subliniat instituția.

După mai bine de trei ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, UE continuă să încerce să își reducă total dependența de energia rusă și să taie o sursă majoră de venit pentru Kremlin. Din 2022, blocul european a eliminat treptat importurile maritime de petrol și cărbune din Rusia și și-a redus cu aproximativ două treimi livrările de gaz, însă continuă să cumpere volume considerabile de gaz natural lichefiat și cantități limitate prin conducte.

În iunie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru eliminarea treptată a acestor importuri, începând cu contractele pe termen scurt încă din acest an și dorind să ajungă la renunțarea completă la contractele pe termen lung până în 2027. Pentru a atinge acest obiectiv, executivul european vrea o monitorizare mai strictă a importurilor, cerând companiilor care aduc gaz rusesc să furnizeze „toate informațiile relevante” pentru a determina originea combustibilului, inclusiv contractele de furnizare.

Potrivit lui Ville Niinistö, europarlamentar din grupul Verzilor și fost ministru finlandez al Mediului, „reticența Turciei de a respecta prevederile UE privind monitorizarea ar putea crea provocări pentru implementarea eficientă a regulamentului propus, mai ales având în vedere rolul tot mai mare al Turciei ca țară de tranzit și potențial hub pentru gazul rusesc”.

Identificarea originii gazului este însă extrem de dificilă, deoarece nu există metode clare de testare a provenienței moleculelor, contractele sunt confidențiale, iar combustibilul trece adesea prin mai mulți intermediari înainte de a ajunge la destinație. Regulile propuse nu ar impune obligații legale Turciei, care nu este membră a UE, și, având în vedere că documentele contractuale nu arată întotdeauna clar de unde provine gazul, companiile europene ar putea fi nevoite să ceară informații suplimentare partenerilor turci pentru a continua importurile.

Principalii actori implicați în transportul gazului peste frontiera turcă susțin că fluxurile sunt deja strict monitorizate, deși experții rămân sceptici. Un purtător de cuvânt al companiei Bulgargaz a declarat pentru Politico că, în baza acordului din 2023, firma de stat oferă doar servicii de transport, fără a realiza vânzări, și că monitorizează cu atenție originea gazului. „Bulgargaz are toate documentele … ale GNL livrat către terminalele Botaş”, a spus acesta, adăugând că „din acest punct de vedere, originea gazului natural … poate fi dovedită cu ușurință”.

Ankara a afirmat, la rândul său, că menține „o poziție fermă și consecventă împotriva oricăror încercări de a folosi Turcia pentru a ocoli regulile UE” și că „datele privind importurile sale de gaz de la furnizori sunt publicate periodic”.

Problema, potrivit fostului diplomat turc Mehmet Öğütçü, CEO al Global Resources Partnership, este că „Turcia ne este stimulată să respecte” legislația propusă, având în vedere că relațiile sale cu UE se află „la cel mai scăzut nivel” posibil. El consideră că Bruxelles-ul ar trebui să ia în calcul „oferte atractive”, cum ar fi reluarea discuțiilor pe teme energetice legate de procesul de aderare al Turciei la UE sau deblocarea fondurilor Băncii Europene de Investiții pentru proiecte verzi.

Ministerul de Externe de la Ankara a transmis pentru Politico că este „dispus … să coopereze cu UE în chestiuni energetice”, în funcție de disponibilitatea blocului de a se angaja în dialog, inclusiv prin reluarea discuțiilor la nivel înalt pe teme energetice cu Bruxelles-ul.