Turcia are doar ”de câștigat dacă se apropie de Grecia, de Europa și de Occident”, apreciază premierul Kyriakos Mitsotakis

Germania va sprijini Ucraina cât timp va fi necesar, a dat asigurări cancelarul german, Olaf Scholz, care l-a primit duminică pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Berlin, într-o primă vizită a acestuia din urmă de la debutul invaziei ruse, anunță AFP și DPA, citate de Agerpres.

”Am spus-o în numeroase rânduri şi o repet astăzi: vă vom susţine atât timp cât va fi necesar”, a declarat Scholz în conferinţa de presă comună. ”Această solidaritate este durabilă şi este puternică”, a mai spus cancelarul.

Your visit to Berlin sends a strong message, @ZelenskyyUa. Russia’s brutal war of aggression against your country has been raging for the last 444 days. We will provide you with humanitarian, political and financial support, as well as weapons, for as long as necessary.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023