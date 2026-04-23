Turcia avertizează că războiul din Orientul Mijlociu „începe să slăbească Europa” și cere o abordare bazată pe pace

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat miercuri, într-o convorbire telefonică cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, că efectele conflictelor din regiune încep să se resimtă tot mai puternic asupra Europei, în contextul unei deteriorări a mediului de securitate, potrivit unor comunicate oficiale și relatărilor din presă.

„Războiul din regiunea noastră începe să slăbească, de asemenea, Europa și, dacă nu se intervine în fața acestei situații cu o abordare care să privilegieze pacea, daunele cauzate de conflict vor fi mult mai însemnate”, a afirmat liderul turc.

President @RTErdogan spoke by phone with President Frank-Walter Steinmeier of Germany. The leaders discussed the Türkiye-Germany bilateral relations as well as regional and global developments. President Erdoğan stated that the Türkiye-Germany relations gained good momentum… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 22, 2026

Cei doi lideri au discutat despre relațiile bilaterale și evoluțiile regionale și globale, Ankara subliniind că relațiile turco-germane au căpătat un nou impuls în ultimele luni, pe fondul intensificării contactelor la nivel înalt. Erdogan a insistat asupra necesității menținerii acestei dinamici, în condițiile unor provocări geopolitice și economice în creștere.

În același timp, președintele turc a atras atenția că războaiele din regiune nu mai sunt limitate la spațiul lor geografic imediat și încep să afecteze direct stabilitatea și reziliența Europei. În acest context, Ankara își reafirmă sprijinul pentru diplomație ca principal instrument de gestionare a crizelor internaționale, inclusiv în dosarele Iran și Rusia–Ucraina.

Mai devreme în cursul zilei, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Ankara, Erdogan a reiterat poziția Turciei în favoarea soluțiilor diplomatice, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Turcia s-a poziționat de partea păcii și diplomației în procesul declanșat de atacurile împotriva Iranului”, a declarat acesta.

Liderul turc a subliniat, totodată, importanța relației transatlantice și necesitatea unui rol mai activ al statelor europene în cadrul Alianței.

„Menținerea relației transatlantice este de o importanță capitală, iar Turcia se așteaptă de la componenta europeană a Alianței să își asume o responsabilitate mai mare. Excluderea aliaților europeni nemembri ai Uniunii Europene din inițiativele de apărare ale acesteia ar fi contraproductivă”, a adăugat Erdogan.

La rândul său, secretarul general al NATO a reafirmat angajamentul Alianței față de securitatea Turciei, stat membru NATO care a fost vizat luna trecută de atacuri cu rachete lansate din Iran.

„NATO va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a apăra Turcia”, a declarat Mark Rutte.

Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru summitul NATO programat la începutul lunii iulie la Ankara, pe fondul tensiunilor persistente din regiune și al eforturilor Turciei de a-și consolida rolul de mediator în conflictele internaționale.