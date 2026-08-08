Turcia cere Rusiei și Ucrainei un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor comerciale din Marea Neagră

Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează AFP, preluat de Agerpres.

Propunerea susținută de ministrul turc de externe Hakan Fidan urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetare a focului.

„Securitatea navigației și securitatea comercială în Marea Neagră sunt de importanță vitală”, a declarat Fidan.

Șeful diplomației de la Ankara a arătat că, dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune.

În august, autoritățile turce și-au reiterat apelurile după ce o dronă a lovit nava Nadezhda, deținută de o companie turcă, în apropierea portului rus Novorossiisk. Trei membri ai echipajului au fost grav răniți.

Ministerul turc de Externe s-a declarat „profund îngrijorat” de continuarea atacurilor asupra navelor civile, în pofida avertismentelor transmise anterior, și le-a solicitat celor două părți să adopte urgent măsuri concrete pentru protejarea navigației, potrivit Reuters.

Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii.

Fidan a invocat drept precedent acordul privind exportul cerealelor prin Marea Neagră, negociat în 2022 de Turcia și Organizația Națiunilor Unite. În perioada în care mecanismul a funcționat, navele care transportau produse agricole ucrainene au putut ajunge pe piețele internaționale, contribuind la limitarea creșterii prețurilor și a riscurilor pentru securitatea alimentară.

Noua inițiativă intervine în contextul unei intensificări puternice a atacurilor asupra navelor, porturilor și terminalelor de export ale ambelor țări. Rusia și Ucraina susțin că vizează numai obiective utilizate în scopuri militare, însă loviturile au afectat în repetate rânduri nave comerciale și infrastructuri civile.

Ucraina a raportat numai în luna iulie 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi, 22 asupra unor vase aflate pe mare și 67 de lovituri împotriva infrastructurii portuare. Pentru comparație, navele au fost atacate de 14 ori pe parcursul întregului an 2025, potrivit unei analize Reuters.

Escaladarea a perturbat exporturile de cereale și petrol, a determinat unele companii să suspende transporturile și a majorat puternic costurile asigurărilor de război. Marea Neagră reprezintă o rută esențială pentru comerțul mondial cu produse agricole, țiței și produse petroliere.

Prin propunerea unui moratoriu, Ankara încearcă să obțină un angajament limitat și verificabil prin care Rusia și Ucraina să nu mai trateze navele comerciale drept ținte ale operațiunilor militare și să păstreze deschise principalele rute maritime din regiune.