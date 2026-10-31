Turcia îl propune pe Feridun Sinirlioglu, actualul secretar general OSCE, drept candidat la șefia ONU pentru a depăși “impasul” din procesul de selecție

Turcia a propus vineri candidatura actualului secretar general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Feridun Sinirlioglu, la postul de secretar general al Națiunilor Unite, informează AFP.

Potrivit unor surse din MAE turc, scrisoarea de nominalizare de către președintele Recep Tayyip Erdogan a fost transmisă vineri președinților Adunării Generale și Consiliului de Securitate ale ONU de către reprezentantul permanent al Turciei la Națiunile Unite, Ahmet Yildiz.

Decizia a fost luată ca urmare a “impasului” existent în procesul de selecție, au explicat sursele respective, scrie Agerpres.

Al șaptelea vot indicativ din Consiliul de Securitate al ONU, care s-a desfășurat vineri cu ușile închise, s-a încheiat fără a se degaja un favorit.

Rebeca Grynspan, fostă vicepreședintă a statului Costa Rica, s-a plasat din nou pe prima poziție, în fața argentinianului Rafael Grossi, actualul director general al AIEA, și a lui Carolyn Rodrigues-Birkett, fostă șefă a diplomației Guyanei.

În timpul scrutinului precedent, cei șapte candidați nu reușiseră să evite un vot negativ din partea a cel puțin uneia dintre membri permanenți a Consiliului de Securitate, ce dispun de drept de veto, respectiv Regatul Unit, Franța, SUA, China și Rusia.

Ulterior, fostul președinte senegalez Macky Sall s-a retras din cursă și a fost anunțată o nouă candidată: diplomata Lana Nusseibeh din Emiratele Arabe Unite, care s-a plasat pe locul patru, ca număr de voturi obținute, vineri în Consiliul de Securitate.

Pentru a-i succeda portughezului Antonio Guterres, al cărui al doilea mandat se încheie la finalul anului, un candidat trebuie să obțină cel puțin nouă voturi și să evite un veto.

Conform unei cutume geografice nu întotdeauna respectate, America Latină revendică funcția de secretar general al ONU. Numeroase țări s-au declarat favorabile ideii ca o femeie să ajungă pentru prima dată la conducerea Națiunilor Unite.