INTERNAȚIONAL
Turcia propune un „contact direct” la Istanbul între Rusia și Ucraina
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus marți să „faciliteze un contact direct” între Rusia și Ucraina la Istanbul, pentru a se ajunge la un armistițiu „just și durabil”, informează AFP, citat de Agerpres.
Liderul turc a participat la reuniunea virtuală a liderilor din Coaliția de Voință pentru Ucraina, desfășurată în contextul accelerării eforturilor de pace în Ucraina invadată de Rusia.
„În cadrul reuniunii, președintele (n.r. turc) a subliniat că Turcia va continua eforturile diplomatice menite să faciliteze contactul direct între părți, în vederea obținerii cât mai rapide a unei păci juste și durabile. Președintele (n.r. turc) a menționat că negocierile directe între părți ar putea avea loc la Istanbul și că Turcia rămâne în contact atât cu partea ucraineană, cât și cu cea rusă în această privință. În cadrul reuniunii, s-a menționat că un acord de încetare a focului, care să acopere infrastructura energetică și portuară, ar putea crea condiții favorabile pentru negocierea unui acord de pace cuprinzător între părți”, menționează Administrația Prezidențială turcă într-un comunicat.
Presidency’s Head of Communications Burhanettin Duran’s statement regarding the Ukraine meeting attended by President Recep Tayyip Erdoğan:
“President Recep Tayyip Erdoğan attended the virtual meeting of the Leaders’ Summit of the Coalition of the Willing on Ukraine.
The…
— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 25, 2025
Liderii europeni încearcă să pună la punct planurile de sprijin pentru Ucraina cu o forță militară multinațională, în cazul în care țara reușește să încheie un acord de pace cu Rusia., informează Politico Europe.
Pe fondul intenselor eforturi diplomatice pentru ajungerea la un acord, aliații Ucrainei s-au reunit marți într-o întâlnire virtuală a Coaliției de Voință și par să fi obținut cel puțin o parte din sprijinul Statelor Unite.
Întâlnirea a fost concepută pentru a arăta solidaritatea cu Kievul, în contextul în care acesta avansează în negocierile delicate de pace cu SUA, și pentru a îndeplini promisiunile celor 33 de membri ai Coaliției de Voință de a trece de la vorbe la fapte.
Marți seara, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat crearea unei noi forțe operative comune, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Statelor Unite și a Turciei. Aceasta are rolul de a stabili detaliile precise ale sprijinului militar pe care Europa îl va oferi în cadrul unui acord de pace.
„În zilele următoare, vom putea finaliza cu precizie contribuțiile fiecărei țări și vom putea prezenta garanții de securitate definitive”, a promis Macron.
O „forță multinațională” va juca „un rol vital” în garantarea securității țării, a declarat premierul britanic Keir Starmer celor prezenți la apelul telefonic, printre care s-a numărat și secretarul de stat american Marco Rubio.
Un oficial al Elysée a susținut că noul grup de lucru va conferi o „nouă coerență” discuțiilor transatlantice privind garanțiile de securitate, în timp ce un oficial britanic a declarat că participarea lui Rubio la apelul telefonic este un semn pozitiv al acceptării de către SUA, care a fost mult timp unul dintre cele mai controversate elemente ale oricărui plan. Un al doilea oficial britanic a declarat că pregătirile britanice ale planificatorilor militari sunt „foarte avansate”.
Cu toate acestea, analiștii au îndemnat la prudență.
INTERNAȚIONAL
Mark Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina necesită încă negocieri substanțiale
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență în ceea ce privește așteptările legate de propunerea Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, subliniind că planul necesită încă negocieri substanțiale, informează dpa, potrivit Agerpres.
Rutte a afirmat pentru grupul media RND și ziarul spaniol El Pais, în declarații publicate miercuri, că planul, revizuit în comun de Statele Unite și Ucraina, oferă elemente promițătoare, dar și probleme nerezolvate care vor necesita runde diplomatice suplimentare.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Rutte a mai spus că Rusia a suferit pierderi mari în rândul forțelor sale armate, în jur de 20.000 de soldați în fiecare lună, și a câștigat puțin teren. Aproximativ un milion de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți de la începerea războiului, a spus el, Moscova cucerind doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean în acest an și avansând doar câțiva metri pe zi.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse
INTERNAȚIONAL
Trump se va întâlni cu Putin și Zelenski “numai în etapa finală a încheierii acordului de încetare a războiului” și își trimite emisarii în Rusia și Ucraina
Președintele Donald Trump a declarat marți că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.
Donald Trump a anunțat într-un mesaj publicat pe Social Truth, marți, 27 noiembrie, că planul de pace dintre Rusia și Ucraina a intrat „în faza finală a negocierilor”, susținând că echipa sa a obținut „progrese enorme” în ultimele zile.
El afirmă că mai există doar câteva puncte rămase asupra cărora Moscova şi Kievul nu au căzut de acord, iar acestea ar putea fi clarificate în cadrul unor întâlniri diplomatice directe care urmează să aibă loc.
„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați.
Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, a scris Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă a confirmat că a decis să trimită emisari speciali pentru a accelera etapa finală a acordului. Astfel, trimisul său special Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei, Dan Driscoll, va avea o întrevedere separată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cele două vizite sunt prezentate ca fiind esențiale pentru stabilirea ultimelor detalii din planul de pace în 28 de puncte, conceput inițial de Statele Unite și perfecționat ulterior cu propuneri venite din partea ambelor tabere.
„În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles”, a confirmat el întâlnirile care urmează să aibă loc cât mai curând, precizând ulterior că este vorba despre săptămâna viitoare.
„Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a mai scris el, pe Truth Social.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.
Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.
El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.
Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
INTERNAȚIONAL
Coaliția de Voință: Macron susține că SUA s-au angajat să participe la o forță multinațională de menținere a păcii în Ucraina
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Statele Unite s-au angajat să participe la o forță internațională de menținere a păcii din Ucraina, care să fie desfășurată în această țară ca garanție de securitate după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
“Vom lansa începând de mâine un grup de lucru, condus de Franța și Regatul Unit, cu un parteneriat strâns cu Turcia, care joacă un rol cheie în chestiunile maritime și, pentru prima dată, cu implicarea SUA”, a declarat Macron la sfârșitul unei reuniuni prin videoconferință a așa-numitei “Coaliții de Voință”, alcătuită din țări susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia și care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuții la o astfel de forță.
EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron à l’issue de la réunion de la Coalition des Volontaires. https://t.co/lF18lDQ1kN
— Élysée (@Elysee) November 25, 2025
La această reuniune virtuală a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, participarea acestuia fiind salutată de liderii instituțiilor Uniunii Europene și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Inițiatori ai acestei coaliții, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer insistă în continuare asupra desfășurării unui contingent de trupe străine în Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia, deși aceasta din urmă a avertizat că va considera țările participante la o asemenea forță ca fiind implicate într-un “conflict armat direct” cu ea.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus marți mai devreme că planurile franco-britanice de a trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului sunt “o iluzie”.
În schimb, Volodimir Zelenski s-a arătat recunoscător că membrii Coaliției de Voință înțeleg că este esențial ca Ucraina să beneficieze în continuare de sprijin suficient în materie de apărare, securitate și reziliență.
“Este important să continuăm să mobilizăm sprijinul atât pentru apărare, cât și pentru diplomație”, a spus el.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.
Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.
El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.
Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.
Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.
Însă, președintele Donald Trump a declarat că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.
“În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a scris el, pe Truth Social.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Friedrich Merz subliniază că Europa „nu este un pion, ci un actor suveran”: Fără consimțământul europenilor nu poate exista o „bază pentru o pace autentică în Ucraina”
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Rețele Electrice România scoate la licitație lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice din orașul Bocșa. Investiția este realizată cu sprijinul fondurilor europene
Studiu: Ritmul digitalizării statului, considerat lent de 84% dintre români. Eliminarea drumurilor la ghișee, dorință națională
Statele membre sunt pregătite să consolideze reglementările de protejare a copiilor împotriva abuzurilor online
Raport: EU4Health, cel mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE, a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății
Turcia propune un „contact direct” la Istanbul între Rusia și Ucraina
Mark Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina necesită încă negocieri substanțiale
Ungaria ia în calcul importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, afirmă Szijjártó: „Suntem interesați să adăugăm România la sursele noastre de aprovizionare cu gaze”
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, modernizat cu 15 mil. lei din PNRR: Investițiile bine făcute duc la creșterea încrederii în sistem
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Trending
- EVENIMENTE7 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.5 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană