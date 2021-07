Turcia s-a retras oficial din Convenția de la Istanbul privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a anunțat miercuri pe contul său de Twitter că a purtat o discuție cu secretarul transporturilor din SUA, Pete Buttigieg.

O agendă comună cuprinzătoare, inclusiv reluarea în siguranță a mobilității globale, rolul de lider în materie de decarbonizare și intensificarea activității privind standardele tehnologice și digitale, au fost subiectele principale ale discuției.

Excellent discussion with @SecretaryPete. Extensive common 🇪🇺🇺🇸 agenda incl safely resuming global mobility, leading on decarbonisation & increasing work on tech/digital standards. Clear commitment to further bolster EU-US transport relations and cooperation!

