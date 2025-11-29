Turcia solicită acces la programul SAFE, evidențiind experiența și capacitatea industriei de apărare. Germania sprijină acest apel

Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a insistat vineri că și țara sa este afectată de dezbaterea actuală privind arhitectura de securitate a Uniunii Europene și a NATO în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și, prin urmare, a solicitat accesul la fondul european de apărare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, o măsură pe care Germania o sprijină, anunță EFE, citat de Agerpres.

„Industria de apărare a Turciei are o mare capacitate, iar Forțele Armate au o vastă experiență, așa că ar fi în interesul reciproc al Europei și al Turciei ca Turcia să fie integrată în acest mecanism”, a insistat el.

Fidan a susținut că Germania și multe alte state membre ale NATO fac parte și din UE, ceea ce înseamnă că o mare parte din planificarea de securitate a Alianței Atlantice afectează direct interesele Europei.

Ministrul turc de externe a evidențiat că „această securitate, această apărare ne preocupă și pe noi profund”, mai ales în contextul negocierilor de pace în Ucraina conduse de Statele Unite.

El a reiterat oferta președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a găzdui din nou negocieri directe între Ucraina și Rusia la Istanbul, locul unde s-au desfășurat deja trei rude de discuții.

Omologul său german Johann Wadephul a sprijinit solicitarea ministrului turc de Externe de a putea accesa fondurile din SAFE, menționând că „ar trebui să fie permis și accesul altor aliați NATO”.

„Cred că instrumentul SAFE ar trebui deschis Turciei și Regatului Unit, în calitate de aliați NATO importanți. Purtăm discuții constructive pe această temă”, a declarat el.

Oficialul german a reiterat sprijinul Berlinului pentru relansarea procesului de negociere cu Turcia pentru o viitoare aderare a sa la UE, argumentând că „trebuie să luăm în serios atunci când Turcia spune că UE este obiectivul său strategic”.

SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Eurropene „ReArm Europe Plan/Readiness 2030”. Prin acest instrument temporar, operațional până la 31 decembrie 2030, Uniunea Europeană se angajează să pună la dispoziție până la 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, potrivit Ministerului Finanțelor din România, țară membră care beneficiază de a doua cea mai mare alocare.

Maturitatea maximă a acestor împrumuturi este de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Pentru a asigura interoperabilitatea echipamentelor, statele beneficiare vor trebuie să efectueze, în principiu achiziții publice comune care implică cel puțin două țări participante pentru a fi eligibile pentru împrumuturi, informează Consiliul.

Ca răspuns la situația geopolitică actuală și la nevoia urgentă de investiții masive în echipamente de apărare, SAFE va permite, de asemenea, achiziții care implică un singur stat membru pentru o perioadă limitată de timp.

În cadrul SAFE, țările terțe pot primi maximum 35% din valoarea unui sistem de armament plătit prin acest program, informează Politico Europe.

Aceste state pot negocia un procent mai mare, cum a încercat să facă Marea Britanie, fără succes însă.

Negocierile au fost dificile, Londra și Bruxellesul fiind în dezacord cu privire la suma pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească pentru a participa la achizițiile comune finanțate de SAFE.

Marea Britanie oferea doar câteva milioane de euro, în timp ce UE a redus cererea inițială prin care Londra trebuia să plătească între 4,5 și 6,5 miliarde de euro la o sumă mai mică, de 2 miliarde de euro.

Un oficial britanic a subliniat că Londra a încercat să „își bazeze ofertele pe o metodologie clară și riguroasă”, dar „diferența era prea mare” față de așteptările Comisiei.

Chiar și fără un acord, Regatul Unit poate participa în continuare la achiziții comune sub pragul de 35 %.