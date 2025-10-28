MAREA BRITANIE
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian.
Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer în această țară, și reprezintă prima comandă nouă de avioane Typhoon din Marea Britanie din 2017.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relației strategice dintre noi, ca doi aliați apropiați”.
„Țările noastre se află la capetele opuse ale Europei, dar suntem parteneri puternici, colaborând mai strâns ca niciodată”, a declarat Starmer în timpul ceremoniei de semnare, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
„Acest lucru va consolida securitatea în cadrul NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică aici și în Regatul Unit, asigurând 20.000 de locuri de muncă britanice. Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor constitui o parte vitală a Forțelor Aeriene Turcești pentru mulți ani de acum înainte”, a adăugat Starmer.
Turcia consideră achiziționarea de avioane Eurofighter și alte avioane de vânătoare avansate ca o soluție provizorie până când avionul de vânătoare KAAN de generația a cincea, dezvoltat la nivel național, va deveni operațional. Acest lucru este preconizat să se întâmple nu mai devreme de 2028.
Turcia, membră a alianței militare NATO, încearcă, de asemenea, să reintre în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA. Aceasta a fost exclusă în 2019 din cauza achiziționării sistemelor de apărare antirachetă S-400 fabricate în Rusia, care au fost considerate un risc pentru securitatea programului F-35.
Erdogan a ridicat problema vânzării avioanelor de vânătoare F-35 în cadrul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Dincolo de dorința de consolidare a relațiilor în sectorul militar, vizita lui Starmer are loc în contextul în care procurorii turci au formulat luni noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar important al lui Erdogan de implicare în activități de „spionaj”.
İmamoğlu a fost arestat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.
Principalul partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat guvernele europene pentru reacțiile lor moderate la ceea ce consideră a fi o represiune politică a guvernului împotriva lui İmamoğlu și a altor primari de opoziție închiși. Guvernul lui Erdogan insistă că instanțele funcționează în mod independent.
Purtătorul de cuvânt al lui Starmer, Tom Wells, a declarat că Marea Britanie se așteaptă ca Turcia „să își respecte obligațiile internaționale și statul de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil”, adăugând că Londra a ridicat problema arestărilor cu guvernul.
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele
Marea Britanie face eforturi pentru a forma o alianță occidentală cu Uniunea Europeană pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului, au declarat pentru Politico mai multe persoane familiarizate cu discuțiile.
Speranța Londrei este că o abordare coordonată ar putea ajuta Regatul Unit să evite noile tarife pe care Bruxelles intenționează să le impună – o taxă de 50% menită să protejeze producătorii din UE de supraproducția industrială a Chinei.
Marea Britanie, care se află la mila măsurilor comerciale ale UE după Brexit, încearcă în prezent să obțină derogări de la aceste măsuri.
Ideea luată în considerare este ca Regatul Unit și UE să formeze o alianță occidentală a oțelului — care ar putea include și Washingtonul — care ar alinia politicile tarifare și ar acorda membrilor tarife preferențiale pentru comerțul cu oțel.
Un înalt oficial al UE a declarat la începutul acestei luni că blocul „nu are altă opțiune” decât să-și apere industria, avertizând că Europa se află „într-o situație dificilă din cauza acestei probleme a supracapacităților”. Cu toate acestea, oficialul a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții cu Londra, îndemnând ambele părți să se așeze la masa negocierilor.
Un alt oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre discuțiile în curs, a declarat că ideea unui „club” al oțelului circulă de „destul de mult timp”, dar că acum pare „mai atractivă”. Acesta a adăugat că UE și Marea Britanie cooperează deja în cadrul unor foruri multilaterale, precum Forumul global privind capacitatea excedentară de oțel.
Cele două părți au convenit deja să-și alinieze viitoarele taxe pe carbon aplicate importurilor de oțel și alte produse fabricate prin procese de producție extrem de poluante.
Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a solicitat o coordonare mai strânsă în ceea ce privește oțelul din China la începutul acestei luni, avertizând că „normele comerciale internaționale actuale sunt inadecvate” și punând la îndoială „voința politică a membrilor străini de a lua măsuri”.
În prezent, Marea Britanie exportă jumătate din producția sa de oțel către UE, ceea ce face ca viitoarele tarife vamale ale blocului european să reprezinte o amenințare serioasă pentru producătorii britanici.
Gareth Stace, directorul UK Steel, a declarat că „guvernul trebuie să se concentreze pe asigurarea unor derogări esențiale pentru Marea Britanie în cadrul cotelor UE și pe întărirea propriilor măsuri de protecție comercială”. Însă șeful grupului de lobby a adăugat că o alianță mai largă ar putea contribui la rezolvarea problemelor legate de supracapacitatea globală și la menținerea importurilor puternic subvenționate în afara Marii Britanii.
Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Continuăm colaborarea cu UE în urma anunțului recent al acesteia. De asemenea, colaborăm cu parteneri internaționali pentru a găsi soluții care să abordeze problema supracapacității la nivel mai larg”.
Comisia Europeană a prezentant la începutul acestei luni o propunere pentru protejarea sectorului siderurgic al UE împotriva efectelor negative ale excesului de capacitate la nivel mondial, un pas esențial pentru asigurarea viabilității pe termen lung a unei industrii de importanță strategică.
Industria siderurgică din UE este al treilea producător mondial de oțel. Aceasta asigură direct aproximativ 300 000 de locuri de muncă și susține indirect aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă, cu unități de producție a oțelului în peste 20 de state membre ale UE. Oțelăriile susțin multe economii regionale, ceea ce subliniază importanța lor socioeconomică și politică.
Respectând angajamentele asumate în Planul de acțiune al UE pentru oțel și metale, propunerea menține principiul comerțului liber și consolidează colaborarea cu partenerii globali pentru a combate excesul de capacitate, prin:
- limitarea volumelor de import fără taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an (o reducere de 47 % față de cotele de oțel pentru 2024),
- dublarea nivelului taxelor vamale în afara cotelor la 50 % (față de 25 % în cadrul măsurii de salvgardare) și
- consolidarea trasabilității piețelor de oțel prin introducerea unei cerințe privind topirea și turnarea, pentru a preveni eludarea măsurilor.
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință”, consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC.
La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei, înainte ca Zelenski să fie invitat în interior pentru o audiență privată cu suveranul britanic, în cadrul celei de-a treia întâlniri dintre cei doi din acest an.
Întâlnirea a fost descrisă de presa britanică drept un gest public de susținere pentru liderul ucrainean, în contextul războiului prelungit cu Rusia, și a avut loc cu doar câteva ore înaintea summitului „Coaliției de Voință”, la care participă, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Franței, Emmanuel Macron, care va interveni online.
Regele Charles și Zelenski s-au mai întâlnit în martie, la Sandringham, unde suveranul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la ceai, într-o atmosferă informală.
În paralel, la Londra, premierul britanic Keir Starmer a lansat un nou apel către aliații europeni: „Este momentul ca aliații să facă mai mult; să accelereze livrarea de arme cu rază lungă de acțiune, pentru ca Ucraina să poată construi pe baza succeselor sale”, a declarat el, potrivit unui comunicat al Downing Street, emis înaintea reuniunii.
Summitul de vineri reunește principalii susținători ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea sezon de iarnă, iar Statele Unite și Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rus, menite să „paralizeze economia de război a Moscovei”.
Totodată, liderii europeni au făcut un nou pas către finanțarea apărării Ucrainei pentru următorii doi ani, dar fără a ajunge la un acord asupra așa-numitului „împrumut de reparații” garantat de activele ruse înghețate.
„Rusia ar trebui să ia aminte: Ucraina va avea resursele financiare necesare pentru a se apăra”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului de joi de la Bruxelles.
Starmer a insistat că este timpul ca statele europene „să finalizeze procesul privind activele suverane ruse, pentru a elibera miliarde de lire destinate apărării Ucrainei”.
Între timp, Zelenski continuă să solicite rachete cu rază lungă de acțiune, după ce a plecat de la Washington fără să obțină rachetele Tomahawk, în pofida apelurilor repetate.
Regatul Unit și Franța furnizează deja Ucrainei rachete Storm Shadow și Scalp, iar Kievul produce propriile Flamingo și Neptune. Ucraina insistă, însă, să primească și rachetele germane Taurus, o solicitare la care Berlinul nu a dorit să răspundă pozitiv până în prezent din teama de a nu escalada tensiunile cu Rusia.
Premierul britanic a anunțat, totodată, „accelerarea programului de producție a rachetelor de apărare antiaeriană”, prin care Londra intenționează să livreze Ucrainei peste 5.000 de astfel de arme, inclusiv 140 de rachete multifuncționale ușoare ce urmează să fie trimise în această iarnă.
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC.
„Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey.
Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești care amenință apele Regatului Unit”, un indiciu al „agresiunii ruse tot mai pronunțate în toate domeniile”, care, potrivit acestuia, „afectează întreaga Europă, nu doar Ucraina”.
Ministerul britanic al Apărării a anunțat că activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord a revenit la nivelurile din perioada Războiului Rece. Ca răspuns, Forțele Aeriene Regale (RAF) și Marina Regală au intensificat patrulele de monitorizare în zonă.
BBC l-a însoțit pe oficialul britanic într-un zbor de supraveghere la bordul unui P-8 Poseidon, avion de patrulare maritimă de ultimă generație. În timpul misiunii, Healey a subliniat determinarea Londrei de a răspunde provocărilor Moscovei:
„Rusia ne provoacă, ne testează, ne observă. Dar aceste aeronave ne permit să-i spunem lui Putin: suntem cu ochii pe voi; vă vânăm submarinele.”
Echipajul aeronavei, format din nouă membri, folosește senzori, camere și balize sonar pentru a detecta activitatea submarinelor ruse. Healey a reamintit că, anul trecut, RAF a urmărit nava de spionaj rusă Yantar, care plutea deasupra cablurilor submarine de comunicații din Marea Irlandei, un incident ce a amplificat îngrijorările privind posibile atacuri hibride asupra infrastructurii critice.
„Occidentul este tot mai preocupat de posibilitatea ca Rusia să încerce să taie cablurile submarine esențiale, provocând haos și perturbând comunicațiile globale”, a subliniat ministrul.
La bordul avionului s-a aflat și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a participat la zbor alături de Healey. Germania urmează să primească opt avioane P-8 proprii și să desfășoare patrule maritime din baza RAF Lossiemouth, în Scoția.
„Atlanticul de Nord este esențial — și este amenințat de submarinele nucleare rusești. Trebuie să știm ce se întâmplă în adâncuri”, a declarat Pistorius.
Prezența celor doi miniștri simbolizează cooperarea militară tot mai strânsă dintre Marea Britanie și Germania, consolidată prin acordul de la Trinity House, semnat anul trecut. Germania va achiziționa torpile britanice Sting Ray pentru aeronavele sale P-8, iar cele două țări vor colabora și în domeniul securității cibernetice.
Pistorius a avertizat că Rusia desfășoară zilnic acțiuni de război hibrid, precum „știri false, dezinformare, atacuri hibride, amenințări la adresa infrastructurii submarine” – și a subliniat că „a venit timpul să fim mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru”.
