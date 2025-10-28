Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”

Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian.

Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer în această țară, și reprezintă prima comandă nouă de avioane Typhoon din Marea Britanie din 2017.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relației strategice dintre noi, ca doi aliați apropiați”.

„Țările noastre se află la capetele opuse ale Europei, dar suntem parteneri puternici, colaborând mai strâns ca niciodată”, a declarat Starmer în timpul ceremoniei de semnare, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Acest lucru va consolida securitatea în cadrul NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică aici și în Regatul Unit, asigurând 20.000 de locuri de muncă britanice. Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor constitui o parte vitală a Forțelor Aeriene Turcești pentru mulți ani de acum înainte”, a adăugat Starmer.

Turcia consideră achiziționarea de avioane Eurofighter și alte avioane de vânătoare avansate ca o soluție provizorie până când avionul de vânătoare KAAN de generația a cincea, dezvoltat la nivel național, va deveni operațional. Acest lucru este preconizat să se întâmple nu mai devreme de 2028.

Turcia, membră a alianței militare NATO, încearcă, de asemenea, să reintre în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA. Aceasta a fost exclusă în 2019 din cauza achiziționării sistemelor de apărare antirachetă S-400 fabricate în Rusia, care au fost considerate un risc pentru securitatea programului F-35.

Erdogan a ridicat problema vânzării avioanelor de vânătoare F-35 în cadrul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.

Dincolo de dorința de consolidare a relațiilor în sectorul militar, vizita lui Starmer are loc în contextul în care procurorii turci au formulat luni noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar important al lui Erdogan de implicare în activități de „spionaj”.

İmamoğlu a fost arestat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.

Principalul partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat guvernele europene pentru reacțiile lor moderate la ceea ce consideră a fi o represiune politică a guvernului împotriva lui İmamoğlu și a altor primari de opoziție închiși. Guvernul lui Erdogan insistă că instanțele funcționează în mod independent.

Purtătorul de cuvânt al lui Starmer, Tom Wells, a declarat că Marea Britanie se așteaptă ca Turcia „să își respecte obligațiile internaționale și statul de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil”, adăugând că Londra a ridicat problema arestărilor cu guvernul.