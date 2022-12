Turcia va primi peste 1,2 mld. de euro de la UE pentru gestionarea refugiaților și a frontierelor

Uniunea Europeană face demersurile necesare pentru a se pregăti pentru iarna viitoare, în contextul în care Agenția Internațională a Energiei a atras atenția că sezonul rece din 2023-2024 ar putea fi ”și mai dificil”.

Într-o conferințe de presă comună cu președintele AIE, Fatih Birol, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că ”munca noastră nu se va încheia până când toată lumea nu va avea acces la energie curată, sigură și la prețuri accesibile”.

”Sunt foarte bucuroasă să îi urez bun venit lui Fatih Birol. Am avut o discuție foarte bună despre perspectivele energetice pentru Europa și despre cum să facem față perturbărilor fără precedent cauzate de războiul atroce al Rusiei. Într-adevăr, Rusia și-a redus livrările prin conducte cu 80% – dacă comparăm luna septembrie a acestui an cu septembrie a anului trecut. Știm cu toții că aceste reduceri au adăugat o presiune fără precedent pe piețele globale de energie, cu efecte grave asupra sistemului energetic european”, a precizat von der Leyen într-o conferință comună de presă cu oficialul Agenției Internaționale a Energiei.

We have worked hard to be safe for this winter.

We are now turning our focus to preparing 2023, and the next winter.@fbirol from the @IAE and I have discussed the energy outlook and how to avoid gas shortages in 2023 ↓

