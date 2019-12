Turda a devenit primul oraș din România unde transportul în comun se desfăşoară cu autobuze exclusiv electrice

Fundația Freedom House România a anunțat lansarea proiectului ”Să învățăm din trecut, ca să construim viitorul (Learning from the past to build the future)”, prin care aceasta își propune să comemoreze împliniarea a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 în urma căreia regimul comunist se încheia.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, partenerii proiectului sunt asociații civice preocupate să conștientizeze generațiile din ce în ce mai tinere că Revoluția din 1989 n-a garantat libertatea, deși atunci, aceasta era speranța tuturor românilor.

”Chiar dacă oamenii care au luptat în stradă, în urmă cu 30 de ani doreau ca România să scape de totalitarism și comunism, aceste pericole continuă sub alte forme: privilegii nemeritate ale clasei conducătoare, corupție, îngenuncherea justiției, dezinformare, dar mai ales lipsa de educație și cultura civică. Deși lansat oficial astăzi, în proiect au fost derulate în această toamnă activități de promovare a filmelor despre comunism și căderea lui, în cadrul caravanei Les Films de Cannes à Bucarest”, mai este precizat în comunicat.

Potrivit sursei amintite mai sus, la 22 decembrie, Geeks for Democracy, unul dintre partenerii în proiect, va organiza un marș de comemorare a eroilor Revoluției din 1989.

„Anul trecut am organizat marșul cu plecare din Piața Victoriei, pentru că pentru noi, generațiile mai tinere, acesta este locul unde am apărat statul de drept și „războiul” cu unii, care crezând că au câștigat alegerile, ne-ar putea întoarce în trecut. Pe 22 Decembrie numele revoluționarilor și urmașilor le vom rosti în dreptul Ministerului de Interne, fosta clădire a CC, de unde Ceaușescu a zburat cu elicopterul în decembrie 1989. Nu trebuie să uităm. Noi, generația tânără, trebuie să apărăm democrația câștigată cu prețul vieții acestor eroi. Este mai greu să o aperi decât să o câștigi.”, a declarat Marian Rădună, organizatorul marșului comemorativ.

Fundația Freedom House România a anunțat că provocarea cea mai mare a proiectului este concentrarea pe setul de activități în care vor fi atrași tineri. Majoritatea activităților vor fi concentrate în cadrul unor școli de vară, organizate în 2020, la Sighet.

”Împreună cu experții Forum Apulum, Funky Citizens și ITeach vrem să construim un curriculum ”cool”, care să fie inițial testat în cadrul Școli de vară de la Sighet, găzduită cu sprijinul asociației Academia Civică. Vom organiza ateliere artistice, proiecții de filme, tur ghidat al muzeului Sighet, seminarii despre istoria comunismului și cursuri atractive de educație civică, sesiuni de gaming. Acesta este anul pilot. Planul pe termen lung este să oferim o structură curriculară profesorilor din școli pentru ca generațiile din ce în ce mai tinere să dobândească microbul cetățeniei participative”, a declarat Cristina Guseth, directoarea Freedom House România.

La eveniment a participat și poeta Ana Blandiana, în calitate e partener în proiect. Dizidenta comunistă l-a parodiat pe Nicolae Ceaușescu în Montanul Arpagic. În 2016, aceasta a primit titlul ”Poetul European al Libertății”.

„Trăim o perioadă istorică și social-politică cu trăsături contradictorii, din care pot fi definite perfect opțiunile postcomuniste. Cât poate să mai dureze postcomunismul? Este istoria în stare să meargă în marșarier? Întotdeauna am spus că nu cred. În ultimii ani, m-am îndoit serios de asta. Acum, răspunsul meu este că există acest pericol. Nu s-a terminat lupta, trebuie să ne apărăm libertatea zi de zi și să avem grijă să nu ne lăsăm manipulați.” , a declarat Ana Blandiana, în cadrul evenimentului.

Proiectul este finanțat printr-un grant al Departamentului de Stat al S.U.A. Partenerii media ai proiectului sunt Radio Europa Liberă și rețeaua de presa independentă pressHUB.

O altă dovadă de omagiere a acestui eveniment-bornă în istoria României de către Washington este gestul făcut de președintele american Donald Trump.

Acesta a trimis la Timișoara o placă comemorativă din bronz pentru a marca 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989.

Placa de bronz va fi dezvelită de noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman, la 20 decembrie, în prima sa vizită la Timișoara de la preluarea mandatului, aceasta fiind trimisă de președintele Donald Trump, în memoria eroilor Revoluției

Aceasta va fi așezată pe clădirea ce va adăposti viitorul Muzeu al Revoluței.