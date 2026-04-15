„Turneul rachetelor” ajunge în Franța: Bruxelles-ul vizează deblocarea producției și sprijinirea Ucrainei

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, își continuă „turneul rachetelor” în Franța, într-un context marcat de presiuni crescânde pentru extinderea rapidă a capacităților de producție militară în Europa și pentru sprijinirea Ucrainei.

Vizita de miercuri include întâlniri cu producători majori din industria de apărare, precum MBDA și Safran, alături de Alice Rufo, secretarul de stat francez pentru Forțele Armate, și Benjamin Haddad, secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, în cadrul eforturilor de a identifica blocajele care limitează creșterea producției de rachete și de a consolida cooperarea industrială la nivel european, informează Comisia Europeană.

Discuțiile vor viza, de asemenea, extinderea sprijinului pentru Ucraina, asigurarea capacităților de producție și a lanțurilor de aprovizionare critice, precum și aprofundarea cooperării industriale între statele membre, astfel încât Uniunea Europeană să își poată acoperi nevoile de securitate în mod autonom și la scară largă.

„Mesajul nostru este că există o nevoie reală de a consolida producția. Pentru noi, este foarte important să înțelegem problemele care îi împiedică să își sporească capacitatea de producție”, a declarat Kubilius pentru AFP, preluat de Agerpres.

Demersul face parte din obiectivul Uniunii Europene de a atinge un nivel ridicat de pregătire în domeniul apărării până în 2030, în condițiile în care baza industrială europeană, în special cea franceză, este considerată esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

Potrivit comisarului european, intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei a scos la iveală deficiențe majore în capacitățile de apărare antiaeriană ale Europei.

„Anul trecut, ucrainenii au suferit aproximativ 2000 de atacuri cu rachete din partea rușilor, inclusiv 900 cu rachete balistice”, a afirmat Kubilius.

Pentru a contracara aceste atacuri, ar fi necesare între 2000 și 3000 de rachete Patriot, însă capacitatea anuală de producție a Statelor Unite ale Americii nu depășește 750, ceea ce reprezintă „o adevărată provocare”, a explicat oficialul european.

Situația este complicată suplimentar de conflictul din Orientul Mijlociu, care a epuizat o parte din stocurile disponibile de rachete Patriot.

În acest context, Kubilius a subliniat rolul sistemelor europene, precum rachetele Samp/T produse de consorțiul Eurosam, format din Thales și MBDA, în consolidarea apărării aeriene.

Vizitele din Franța se înscriu într-un turneu mai amplu al comisarului european, care a inclus deja țări precum Polonia, Germania și Suedia și va continua în Olanda și Norvegia.

„Știți, uneori primim semnale foarte similare de la diferite companii din diferite țări. Acest lucru arată că problema este cu adevărat gravă și că trebuie să găsim o modalitate de a o rezolva”, a mai spus Kubilius.