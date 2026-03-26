Tusk anunță că Polonia va reduce TVA-ul la carburanți de la 23% la 8% pentru a proteja cetățenii de impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat joi planuri de plafonare a prețurilor la carburanți și de reducere a accizelor și TVA-ului pentru a atenua efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu.

Tusk a declarat că Polonia „nu a început acest război și nu va avea nicio influență asupra încheierii sale”, dar dorește să protejeze cetățenii de impactul său economic.

Propunerile includ un plafon zilnic al prețurilor la carburanți, reducerea TVA-ului la carburanți de la 23% la 8% și scăderea accizelor la cel mai redus nivel posibil conform legislației UE, relatează The Guardian.

Pachetul va include, de asemenea, o taxă excepțională împotriva companiilor petroliere, a precizat Tusk, fără a oferi mai multe detalii.

El a refuzat să spună cât timp vor fi în vigoare măsurile de urgență, menționând că ministrul de Finanțe, Andrzej Domański, va prezenta detalii suplimentare mai târziu în cursul zilei.

Într-o măsură neobișnuită, premierul a declarat că guvernul va încerca să finalizeze toate etapele procedurii legislative într-o singură zi, vineri, pentru a pune presiune pe președintele Karol Nawrocki, apropiat opoziției, să le semneze înainte de vacanța de Paște.

Astfel, Polonia se alătură Spaniei în anunțarea unui pachet de măsuri de urgență ca răspuns la criză, în contextul preocupărilor tot mai mari privind posibilele consecințe semnificative asupra costului vieții în întreaga Europă.