Tusk avertizează asupra “riscului real ca Polonia să părăsească UE”. Președintele și opoziția se opun programului SAFE, descriindu-l drept o “escrocherie uriașă pentru industria germană și franceză”

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul confruntărilor politice interne dintre guvern și președintele Karol Nawrocki, un conflict care, în opinia sa, ar putea duce la „destabilizarea” Europei, relatează EFE.

„În fond, există un risc real – și vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri – ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană”, a declarat șeful executivului de la Varșovia, într-o conferință de presă susținută după ședința Consiliului de Miniștri, potrivit Agerpres.

Tusk a criticat dur tensiunile dintre Palatul Prezidențial și guvern, afirmând că „confruntarea politică inutilă, lipsită de sens și dăunătoare dintre guvern și președinție” nu este doar „stupiditate sau rea voință”, ci „o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană”.

Declarațiile premierului vin pe fondul disputelor legate de programul european SAFE, destinat finanțării apărării. Liderii principalului partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS), au criticat inițiativa, pe care o consideră „o escrocherie uriașă care leagă achizițiile militare de industria germană și franceză”. Fostul ministru al apărării din partea PiS, Mariusz Błaszczak, a susținut că aceste achiziții generează „datorii greu de plătit și sunt lipsite de transparență”.

În aceeași zi, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziția a opt state membre – Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România – finanțare prin Programul SAFE. Polonia, țara care se bucură de cea mai mare alocare – 43,7 miliarde de euro, nu a fost inclusă în acest lot.

În replică, Tusk a acuzat opoziția – atât partidul Lege și Justiție, cât și pe președintele Karol Nawrocki, aliniat ideologic cu formațiunea ultraconservatoare – că „reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a stabilității țării”.

Președintele Nawrocki, a cărui semnătură este necesară pentru aprobarea participării Poloniei la programul SAFE, și-a exprimat opoziția față de mecanismul european de împrumuturi pentru apărare, pe care l-a descris drept „un colac de salvare pentru economia germană”.

El a afirmat, de asemenea, că o parte semnificativă a achizițiilor de armament realizate cu fonduri europene „sfârșesc prin a ajunge în mâini străine”.

În cazul în care șeful statului își va exercita dreptul de veto asupra aderării la SAFE – așa cum a procedat anterior în cazul unor legi importante din domeniul apărării, inclusiv o lege privind securitatea cibernetică – parlamentul ar putea anula veto-ul cu o majoritate de trei cincimi (276 de voturi). Totuși, coaliția condusă de Tusk dispune de doar 248 de mandate, insuficiente pentru a depăși un eventual blocaj prezidențial.

La rândul său, ministrul apărării din guvernul Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, a susținut urgența accesării fondurilor europene, subliniind că bugetul național nu este suficient pentru a acoperi nevoile de modernizare a armatei.

Referindu-se la impactul financiar al programului, Kosiniak-Kamysz a declarat că este „sigur” că, în viitor, Uniunea Europeană va decide să șteargă o parte din datoriile aferente creditelor acordate prin SAFE.