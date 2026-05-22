Tusk îi mulțumește lui Nawrocki pentru “unitatea de acțiune” în privința creșterii prezenței militare a SUA în Polonia, în pofida rivalității dintre premier și președinte

Autor: Robert Lupițu
Premierul Poloniei Donald Tusk a salutat decizia președintelui american Donald Trump privind creșterea prezenței trupelor americane în Polonia, afirmând că măsura reprezintă „o veste bună” atât pentru Varșovia, cât și pentru Washington.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după anunțul legat suplimentarea efectivelor militare americane în Polonia, Donald Tusk i-a mulțumit președintelui Karol Nawrocki, rivalul său politic, și tuturor oficialilor polonezi și partenerilor americani implicați în discuții.

„Decizia președintelui Donald Trump privind prezența trupelor americane în Polonia este o veste bună pentru Polonia și pentru Statele Unite. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest caz — președintelui Nawrocki, miniștrilor, congresmenilor și prietenilor Poloniei din SUA — pentru eficiența și unitatea de acțiune”, a transmis premierul polonez.

Donald Trump a anunțat, într-o postare pe platforma Truth Social, suplimentarea prezenței militare americane în Polonia, invocând relația sa cu noul președinte polonez Karol Nawrocki.

„În baza succesului electoral al lui Karol Nawrocki, acum președinte al Poloniei, pe care am fost mândru să îl susțin, și având în vedere relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia”, a scris Donald Trump.

Președintele Poloniei Karol Nawrocki a reacționat după ce liderul american Donald Trump a anunțat trimiterea a încă 5.000 de militari americani în Polonia, reafirmând importanța alianței dintre Varșovia și Washington.

„Sunt și voi rămâne un garant al alianței polono-americane – un pilon important al securității fiecărei familii din Polonia și al întregii Europe”, a transmis președintele polonez într-un mesaj publicat după declarația liderului de la Casa Albă.

Anunțul vine în contextul în care secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a surprins Polonia săptămâna trecută prin anularea unei desfășurări prin rotație planificate de 4.000 de militari. Totuși, Washingtonul a furnizat asigurări Varșoviei că anularea desfășurării a 4.000 de militari americani este „de natură logistică” și nu afectează securitatea țării.

Totodată, la începutul lunii, Pentagonul a anunțat că va retrage cel puțin 5.000 de militari din Germania, după schimbul de replici dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz privind conflictul din Orientul Mijlociu. Disputa s-a amplificat după comentariile lui Merz, care a afirmat că Teheranul a reușit să „umilească” Washingtonul prin tactica adoptată în negocieri.

Victor Negrescu prezintă o serie de soluții pentru salvarea fondurilor din PNRR și face apel la colaborare politică pentru realizarea investițiilor europene
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

