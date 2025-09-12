Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie

Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment că oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat cu doborârea dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al acestei țări UE și NATO și a subliniat că incursiunea dronelor Rusiei nu a fost o greșeală.

“Oricine dorește să atace Polonia în orice fel va fi tratat corespunzător, așa cum s-a întâmplat în noaptea de 10 septembrie. Serviciul de ieri al piloților, soldaților și ofițerilor nu a fost un exercițiu, ci o apărare reală a patriei și a siguranței polonezilor – pentru care le-am mulțumit din toată inima”, a scris Tusk, pe Facebook.

Premierul polonez a mai arătat că, în cadrul Consiliului Național de Securitate, a convenit cu președintele Karol Nawrocki să continue cooperarea și coordonarea foarte strânsă a activităților pe scena internațională și să coordoneze toate ofertele de sprijin pentru Polonia care vin din întreaga lume.

Franța și Regatul Unit s-au arătat pregătite să desfășoare avioane Rafale și Eurofighter, în timp ce Olanda va furniza două sisteme de apărare aeriană Patriot pentru a proteja hub-ul logistic al NATO de la Rzeszów, un punct cheie pentru sprijinul militar occidental acordat Ucrainei și care a fost pe radarul incursiunii ruse.

De altfel, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia.

Între timp, președintele american Donald Trump a susținut că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei. Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, context în care liderul de la Casa Albă a denunțat incursiunea rusească.

Asumpția sa privind o eroare comisă de Moscova a fost întâmpinată cu reacții din partea premierului Donald Tusk și a ministrul de externe Radoslaw Sikorski.

“Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Și noi știm asta”, a scris Tusk, pe Facebook. „Nu, nu a fost o greșeală”, a afirmat și Sikorski.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.