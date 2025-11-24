Tusk nu acceptă ca “Europa să plătească pentru acțiunile Rusiei”: Pacea pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că liderii europeni participanți la o reuniune informală în Angola, în marja summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, au avut o discuție „serioasă” despre negocierile de pace privind Ucraina, convenind că cele 28 de puncte propuse de SUA și Rusia „au nevoie de revizuiri”, întrucât unele dintre propuneri sunt „inacceptabile”.

Vorbind din Luanda, capitala Angoilei, Tusk a spus că este deosebit de important ca niciun acord să nu slăbească securitatea Poloniei și a Europei în ansamblu.

El a adăugat că reglementarea păcii nu trebuie „să favorizeze agresorul” și a precizat că liderii sunt înclinați să avanseze în privința deciziei legate de activele rusești înghețate.

„Nu se poate ca Europa să ajungă să plătească pentru acțiunile Rusiei”, a spus el, conform The Guardian.

Tusk a recunoscut că unele țări rămân neconvinse, dar a considerat că liderii sunt „mult, mult mai aproape” de un acord privind utilizarea acestor active înghețate pentru a „ajuta Ucraina acum și în perioada reconstrucției”.

El a mai spus că UE a fost fermă în poziția că nu va fi de acord cu limitarea numărului de soldați din forțele armate ucrainene.

Premierul polonez a subliniat că discuțiile rămân „delicate”, întrucât liderii europeni doresc să mențină sprijinul SUA.

Tusk a accentuat și faptul că sancțiunile impuse Rusiei funcționează și trebuie menținute pentru a forța Rusia să accepte o reglementare a păcii.

„Europa trebuie să fie unită. Vom face tot ce putem pentru ca SUA să fie de aceeași parte. Trebuie să acționăm față de Rusia ca NATO, împreună, și nu ca state individuale”, a adăugat el.

„Orice reglementare a păcii pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră”, a concluzionat Tusk.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.

Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.

Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.