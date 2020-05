Twitter a ascuns o postare a președintelui american Donald Trump: ”Glorifică violența”

O postare a președintelui american Donald Trump pe rețeaua de socializare Twitter a fost ascunsă de platforma socială pentru că ”glorifică violența”, anunță BBC, citat de Digi24.

În postarea sa de pe Twitter, Donald Trump i-a numit pe protestatarii din Minneapolis ”huligani” şi i-a ameninţat că va trimite armata să îi împuşte dacă protestele continuă.

”Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, a scris Donald Trump pe Twitter.

În urma acestui mesaj transmis de liderul de la Casa Albă, Twitter a ascuns și a marcat comentariul, care poate fi însă vizualizat după apăsarea unui buton. ”Acest Tweet a încălcat regulile Twitter în ce priveşte glorificarea violenţei. Twitter, a hotărât, însă, că este în interesul publicului ca acest Tweet să rămână accesibil”.

Acesta este al doilea incident dintre președintele Donald Trump și rețeaua socială, folosită intens de liderul american pentru a comunica.

Zilele trecute, platforma Twitter a adăugat marți mențiunea ”verificați faptele” la două mesaje ale președintelui american Donald Trump care susținea că votul prin corespondență este substanțial ”fraudulos”. Represaliile preşedintelui american nu au întârziat să apară.

Joi, preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv ce vizează limitarea protecţiei reţelelor sociale şi limitarea libertăţii de care beneficiază acestea în gestionarea conţinutului publicat.