Twitter a dezactivat un mesaj al lui Donald Trump ca urmare a încălcării drepturilor de autor

Twitter a dezactivat un mesaj postat de președintele american Donald Trump sâmbătă, în urma unei reclamații privind drepturile de autor, potrivit Digi24.

Postarea, care cuprindea o melodie a grupului Linkin Park, a dispărut din feed-ul președintelui, având notificarea ”Acest material media a fost dezactivat ca răspuns la o reclamație a prorietarului drepturilor de autor”.

Donald Trump a preluat tweet-ul de la directorul de socializare al Casei Albe, Dan Scavino, după ce a primit o notificare privind drepturile de copyright din partea Machine Shop Entertainment, compania de management deţinută de Linkin Park. Casa Albă nu a comentat, informează The Guardian.

Ulterior, trupa a precizat într-un mesaj pe Twitter că ”nu și-a dat acordul privind utilizarea muzicii sale și nici nu l-a sprijinit pe Trump”.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020