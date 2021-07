Ubitech Construcții, prima companie din România care implementează tehnologia HoloLens2, utilizând-o și în lucrările de infrastructură pentru Corpul Multinațional de Sud-Est de la Sibiu

Companiile Ubitech Construcții și Leviatan Design, specializate în proiecte de infrastructură de apărare și NATO, sunt primele entități din domeniul construcțiilor din România care au atins performanța tehnologică și de proces de implementare a tehnologiei de mixed reality HoloLens2, a anunțat directorul Ubitech, Cătălin Podaru, acesta subliniind că tehnologia este utilizată și in cadrul lucrărilor de infrastructură pentru Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu.

Tehnologia mixed reality constă în transpunerea modelelor construcțiilor realizate în procesul BIM pe calculator în mediul real în șantiere, efectuând suprapunerea în realitate a proiectelor 3D generate pe calculator într-o modalitate simplă și intuitivă cu ajutorul dispozitivelor HoloLens2.

“Cu toate că tehnologia are utilizări diverse în multe domenii, din cunoștințele noastre suntem primii din domeniul construcțiilor care am ajuns la performanța tehnologică și de proces de implementare a acestei tehnologii in Romania”, a subliniat Cătălin Podaru, într-o declarație pentru CaleaEuropeană.ro.

Tehnologia mixed reality este folosită si în procesul de proiectare prin vizualizarea directă în spațiu a modelelor 3D într-un mod imersiv și intuitiv, oferind, in acelasi timp, o mai bună înțelegere și coordonare a specialităților- arhitectură, structură și instalații – in vederea optimizării soluțiilor, evitării conflictelor și îndeplinirii cerințelor beneficiarului cu minimizarea timpului necesar sau reparațiilor ce pot apărea în timpul execuției.

De asemenea, tehnologia permite utilizarea directă în șantier a modelelor 3D, observarea și marcarea diferențelor dintre proiect și realitate în mod direct pe teren înainte ca anumite erori să fie făcute. Totodată, tehnologia permite marcarea potențialelor erori înainte ca ele să fie executate cât și comunicarea directă cu experți care nu se află la fața locului, toate acestea ducând la creșterea calității proiectelor cât și la reducerea timpului de realizare și implementare.

“În acest moment am implementat utilizarea tehnologiei în proiectele noastre curente din București precum corp administrativ Cantacuzino, realizarea centralei tehnice pentru Universitatea Națională de Apărare cât și la proiecte precum Comandamentul Multinational de la Sibiu”, a spus directorul Ubitech Construcții, companie lider al unei asocieri de firme care va realiza lucrările de infrastructură pentru Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu.

Potrivit lui Cătălin Podaru, utilizarea aceste tehnologii reprezintă un mare pas înainte pentru Ubitech Construcții și Leviatan Design, facilitând valorificarea proceselor BIM ( Building information model) de proiectare și realizare a modelelor informaționale în partea de execuție a clădirilor în șantiere prin armonizarea transferului de informații din simulările pe calculator în realitate și viceversa în vederea livrării unui proiect de calitate și coordonat, cat si reducerea fricțiunilor și a timpului de comunicare între numeroșii actori – arhitecți, ingineri, subcontractanți și reprezentanți ai beneficiarului implicați în realizarea proiectelor complexe, deci implicit și reducerea costurilor.

El a subliniat că această tehnologie are aplicabilitate în multe domenii precum educația, medicina, biologia, mecanica și în zona de training pentru muncitorii care lucrează în producție. Podaru a dat exemplul Armatei Statelor Unite, care a anunțat la începutul anului 2021 o investiție de 22 miliarde de euro în astfel de dispozitive pentru antrenamentul soldaților prin simularea diferitelor scenarii de luptă.

“O altă aplicabilitate este asistența experților de la distanță în medicină, Inginerie, arhitectura, mentenanță diferitelor sisteme. Digitizarea continuă a proceselor și a modului de lucru vine de foarte multe ori cu provocări de adaptare și comunicare la noile modalități de interacțiune cu informația în mod digital; de aceea găsirea de astfel de instrumente care facilitează accesul la informația digitală intr-un mod intuitiv și natural pentru om duce la o mai bună și mai rapidă înțelegere a proceselor. Iar în acest sens noi am creat instrucțiuni simple și clare, precum sesiuni de training și lecții învățate, pentru adoptarea rapidă a acestor instrumente întrucât utilizarea lor, gândită in maniera user friendly, duce la reducerea volumului de muncă și focusarea pe adăugarea de valoare în proiecte intr-un mod facil și atractiv pentru noile generații”, a conchis directorul Ubitech Construcții.