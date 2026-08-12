Ucraina a atacat “ultima mare fortăreață” a flotei ruse din Marea Neagră, afirmă Zelenski: O operațiune unică care a vizat baza navală din Novorossiysk

INTERNAȚIONAL
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că forțele ucrainene au desfășurat un atac asupra unei importante baze navale ruse din Marea Neagră, în cadrul unei operațiuni despre care susține că a vizat infrastructura militară și portuară a Rusiei.

Potrivit lui Zelenski, atacul a vizat ceea ce a descris drept „ultima mare fortăreață” a flotei ruse din Marea Neagră, aflată la peste 300 de kilometri de linia frontului. Președintele ucrainean a afirmat că au fost confirmate lovituri asupra unor poziții de apărare antiaeriană, a unor dane și a infrastructurii portuare.

„Noaptea trecută, Forțele de Apărare ale Ucrainei au desfășurat o operațiune unică, vizând baza navală din Novorossiysk”, a transmis Zelenski într-o postare pe platforma X, subliniind că forțele ucrainene au întrebuințat drone cu propulsie Palianytsia, rachete Neptune și sisteme navale fără echipaj.

 

Atacul asupra Novorossiysk a fost raportat în cursul nopții și de surse independente. Presa locală și internațională a relatat despre explozii și atacuri cu drone în zona portului, iar un terminal de cereale din Novorossiysk și-a suspendat temporar operațiunile după ce a fost avariat în urma atacului, potrivit Reuters.

Zelenski le-a mulțumit militarilor Forțelor Armate ale Ucrainei, Serviciului de Securitate și structurilor de informații pentru ceea ce a numit „precizie și rezultate bune”.

„Flota de ocupație și întreaga infrastructură care o sprijină nu vor fi în siguranță atât timp cât agresiunea rusă continuă”, a transmis președintele ucrainean.

În același mesaj, Zelenski a reiterat poziția Kievului privind negocierile de pace, afirmând că războiul trebuie oprit și că „toate propunerile rezonabile pentru diplomație sunt pe masă”.

Baza navală din Novorossiysk a devenit una dintre principalele poziții ale Flotei ruse din Marea Neagră, după ce atacurile ucrainene au redus semnificativ siguranța bazei de la Sevastopol, în Crimeea ocupată. Infrastructura militară din Novorossiysk a mai fost vizată de atacuri ucrainene, inclusiv în 2023 și 2026.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Directorul general ICI București a discutat cu CEO-ul TVL Tech despre colaborări în domeniul IA, al cercetării aplicate și al tehnologiilor emergente
Directorul general ICI București a discutat cu CEO-ul TVL Tech despre colaborări în domeniul IA, al cercetării aplicate și al tehnologiilor emergente
Articolul următor
Solidaritate europeană: UE alocă două milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurul din Columbia
Solidaritate europeană: UE alocă două milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurul din Columbia
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare