Ucraina a cerut Turciei să fie garantul oricărui viitor acord cu Rusia. Moscova nu are nicio obiecție, spune șeful diplomației turce

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a cerut Turciei să fie garantul oricărui viitor acord cu Rusia, alături de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și de Germania, a declarat joi ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu, în timpul unei vizite în orașul ucrainean Lvov, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Ucraina a făcut o ofertă cu privire la acordul de securitate colectivă: P5 (cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU), Turcia și Germania. Federația Rusă nu are nicio obiecție”, a declarat șeful diplomației turce Mevlüt Çavușoğlu.

Met w/my Ukrainian colleague @DmytroKuleba this time in #Lviv after Antalya.

Expressed once again our support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine.

Our efforts to end this war and achieve a lasting ceasefire will continue. pic.twitter.com/Py0aumz1J8

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 17, 2022