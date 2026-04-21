Ucraina a finalizat reparațiile la oleoductul Drujba, anunță Zelenski, condiționând redeschiderea conductei de deblocarea împrumutului european de 90 mld. euro

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, încheierea lucrărilor de reparații la conducta petrolieră Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc, condiţionând redeschiderea acesteia de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina blocat de Viktor Orban.

„Așa cum a fost stabilit în comunicarea cu Uniunea Europeană, Ucraina a finalizat reparațiile la segmentul conductei petroliere «Drujba», afectat de un atac rusesc. Conducta își poate relua funcționarea. Deși nimeni nu poate garanta în prezent că atacurile rusești asupra infrastructurii conductei nu se vor repeta, specialiștii noștri au asigurat condițiile de bază pentru repornirea sistemului de conducte și a echipamentelor”, a scris Zelenski, marți pe rețeaua X.

It is essential that the €90 billion European support package for Ukraine be unblocked. There can be no grounds for blocking it anymore. The EU asked Ukraine to repair the Druzhba oil pipeline, which had been destroyed by Russia. We have repaired it. We hope the EU will also… pic.twitter.com/kl5rcpcOfQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026

Ulterior, președintele ucrainean a avut convorbiri telefonice cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu cancelarul german Friedrich Merz.

Printre subiectele abordate s-a numărat și împrumutul de 90 de miliarde de euro care urmează a fi acordat Ucrainei în perspectiva depășirii veto-ului din partea Ungariei.

Liderul de la Kiev a precizat că redeschiderea conductei depinde de deciziile europene privind sprijinul financiar.

Premierul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orban, a transmis duminică că este dispus să renunțe la veto-ul asupra împrumutului de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, cu condiția ca Kievul să reia livrările de petrol către Ungaria.

Într-o evoluție neașteptată, Orban a indicat că va aproba acest sprijin financiar dacă infrastructura conductei Drujba va fi reparată, un lucru care ar putea avea loc chiar de luni.

„Odată ce livrările de petrol vor fi reluate, nu vom mai bloca aprobarea împrumutului”, a scris Orban pe platforma X, duminică după-amiază.

Decizia ar putea reprezenta una dintre ultimele acțiuni ale lui Orban în calitate de prim-ministru, în condițiile în care acesta urmează să părăsească funcția la mijlocul lunii mai, după ce a pierdut alegerile în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, s-a aflat în ultimele luni în centrul unui blocaj diplomatic între Budapesta și instituțiile europene. În februarie, Orban a blocat acordul privind împrumutul european, invocând refuzul Ucrainei de a repara infrastructura avariată în urma atacurilor rusești.

Împrumutul european destinat Ucrainei nu ar urma să genereze costuri pentru contribuabilii ungari, întrucât Ungaria a fost exceptată de la plata dobânzilor aferente acestuia.

Deblocarea finanțării ar putea oferi un sprijin imediat economiei ucrainene, puternic afectată de războiul declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei.