Ucraina a fost de acord să exporte energie electrică în România, anunță Ilie Bolojan: „Continuăm dialogul cu țările din zonă pentru a valorifica toate opțiunile disponibile”

Ucraina dispune în această perioadă de un surplus de energie electrică și a fost de acord să exporte energie în România, în condiții de piață, pentru a contribui la echilibrarea sistemului energetic național, a declarat vineri, într-o conferință de presă, premierul interimar Ilie Bolojan, care asigură și interimatul la Ministerul Energiei.

„Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat, atunci când a fost nevoie, cote de energie în regim comercial și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Deci sunt proceduri standard care se aplică. Transelectrica le-a aplicat de mai multe ori. Acum e o formulă de reciprocitate. Dar există un surplus de energie, o perioadă de timp, în Ucraina care poate fi exportat”, a explicat Ilie Bolojan.

La finalul ședinței de Guvern, premierul a anunțat că a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că România traversează, alături de celelalte state din regiune, o perioadă dificilă din punct de vedere energetic, în contextul secetei prelungite și al scăderii accentuate a debitului Dunării. El a avertizat că aceste condiții afectează producția de energie, inclusiv funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„În aceste condiții, prioritățile noastre sunt să menținem sistemul energetic în echilibru, să luăm măsuri rapide pentru menținerea capacităților de producție și să reducem consumul în orele serii. În ședința de Guvern de astăzi am aprobat alocarea a 7 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru intervenții de urgență în zona bifurcației Bala – Dunărea Veche. Fondurile vor putea fi folosite pentru a lua măsurile tehnice în vederea menținerii nivelului apei necesar funcționării Grupului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă”, a transmis Bolojan.

De asemenea, premierul a afirmat că autoritățile tratează situația ca pe o intervenție de urgență și mobilizează toate resursele disponibile pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie.

Totodată, Guvernul a dispus funcționarea la capacitate maximă a tuturor capacităților interne de producție și accelerează autorizarea noilor investiții în producția și stocarea energie.

„Continuăm dialogul cu țările din zonă pentru a valorifica toate opțiunile disponibile. Luni vom avea o întâlnire cu principalii consumatori industriali din România pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată”, a adăugat acesta.

În finalul mesajului său, Ilie Bolojan a îndemnat autoritățile publice, companiile și cetățenii să adopte un consum responsabil de energie, subliniind că implicarea tuturor este importantă pentru menținerea echilibrului sistemului energetic.