Ucraina a reușit să-și asigure 1,5 miliarde de dolari din partea partenerilor europeni pentru a achiziționa armament american: Vom continua discuțiile și cu alte națiuni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a reușit să obțină promisiuni de 1,5 miliarde de euro din partea partenerilor europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care spune că „întărește cu adevărat apărarea noastră”, informează Reuters, citat de Agerpres.

„Noua noastră inițiativă PURL de sprijinire a apărării, derulată împreună cu partenerii noștri, dă deja rezultate concrete. Până în prezent, am strâns deja 1,5 miliarde de dolari. Prin intermediul inițiativei NATO Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziționa arme fabricate în SUA pentru Ucraina – un mecanism care întărește cu adevărat apărarea noastră. Până în prezent, Țările de Jos au contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia și Suedia cu 500 de milioane de dolari, iar ieri Germania a adăugat încă 500 de milioane de dolari. Este un impuls foarte real și mulțumesc Germaniei pentru acest pas important”, a arătat Zelenski într-un mesaj publicat pe pagina de socializare X.

Acesta a anunțat că Ucraina va continua să poarte discuții și cu alte națiuni.

„Fiecare contribuție în cadrul PURL reprezintă o investiție directă în capacitatea noastră de a apăra viețile poporului nostru și de a ne apropia de o pace demnă”, a mai evidențiat Zelenski.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

În strânsă colaborare cu Ucraina și SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, cum ar fi apărarea aeriană, munițiile și alte echipamente esențiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.

Mai mult, în luna iulie, președintele Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski se află în discuții pentru un acord care prevede ca Statele Unite să achiziționeze drone ucrainene în schimbul achiziționării de arme americane de către Kiev.

Dronele ucrainene au fost capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1 300 de kilometri în interiorul teritoriului rus. Într-una dintre cele mai impresionante operațiuni din cadrul conflictului, 117 drone ucrainene au doborât zeci de bombardiere rusești staționate la patru baze militare din întreaga Rusie în cadrul operațiunii „Pânză de păianjen”.

La începutul lunii iulie, liderul ucrainean anunța că țara sa a încheiat acorduri cu parteneri europeni și cu o companie americană din domeniul apărării pentru a intensifica producția de drone.