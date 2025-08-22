INTERNAȚIONAL
Ucraina a testat cu succes “cea mai mai performantă” rachetă: Flamingo poate zbura până la 3.000 de km și aduce Rusia europeană în raza de acțiune a Kievului
Ucraina intenționează să înceapă producția în serie a rachetei de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo, dezvoltată pe plan intern, în această iarnă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, iar deținerea propriilor capacități de rachete cu rază lungă de acțiune ar putea schimba radical situația pentru Ucraina în eforturile sale de a submina mașinăria e război a Rusiei din spatele liniilor inamice.
Zelenski a declarat că racheta Flamingo a trecut cu succes testele, descriind-o ca fiind „cea mai performantă” rachetă pe care o are în prezent Ucraina. Racheta Flamingo poate zbura până la 3.000 de kilometri (1.864 mile), a afirmat el.
„Până în decembrie, vom avea mai multe rachete. Iar până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, ar trebui să înceapă producția în serie”, a declarat președintele, citat de The Kyiv Independent și de The Guardian.
Compania ucraineană Fire Point este cea care se ocupă dezvoltarea rachetei Flamingo. Iryna Terekh, șefa departamentului de producție al companiei, a declarat pentru Associated Press că în prezent se fabrică o rachetă Flamingo pe zi, cu planuri de a crește producția la șapte pe zi până în octombrie.
Racheta Flamingo a fost prezentată public pentru prima dată pe 17 august, când un jurnalist AP a publicat o fotografie a acesteia.
“Nu am vrut să facem public acest lucru, dar se pare că este momentul potrivit. Flamingo este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, care poate transporta o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme și poate zbura până în Rusia, pe o distanță de 3.000 de kilometri. Nu ai nevoie de un nume înfricoșător pentru o rachetă care poate zbura 3.000 de kilometri”, a declarat Iryna Terekh și pentru Politico Europe.
Această evoluție în linia de producție ucrainean coincide cu o schimbare majoră de ton din partea președintelui american Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
INTERNAȚIONAL
SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului pentru a bloca finanțarea terorismului în străinătate
În contextul în care regimul iranian continuă să alimenteze conflictele și instabilitatea în Orientul Mijlociu, perturbând fluxurile comerciale, dezvoltându-și programul nuclear și finanțând grupuri teroriste, Statele Unite anunță noi măsuri ferme pentru a stopa fluxul de venituri pe care regimul îl folosește pentru a sprijini terorismul în străinătate, precum și pentru a-și oprima propriul popor.
Astfel, Departamentul de Stat impune sancțiuni asupra a doi operatori de terminale și depozite de țiței și produse petroliere cu sediul în China, care au facilitat importul a milioane de barili de petrol de origine iraniană la bordul mai multor tancuri petroliere desemnate de SUA.
„Această acțiune reprezintă a patra rundă de sancțiuni impuse de Departament asupra operatorilor de terminale cu sediul în China, care continuă să joace un rol vital în lanțul de aprovizionare cu țiței iranian. Această acțiune este în conformitate cu Memorandumul prezidențial privind securitatea națională nr. 2, care prevede impunerea unei presiuni economice maxime asupra regimului iranian”, anunță Departamentul de Stat într-un comunicat oficial.
ROMÂNIA
MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic, inclusiv privind programul Visa Waiver, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
MAE a reacționat la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România – SUA”.
În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.
„Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se arată în comunicatul de presă.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut joi o întrevedere cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile au vizat agenda bilaterală România–SUA, cu accent pe proiectele aflate în derulare în domeniile apărării și energiei.
„Am discutat posibile modalități de avansare a obiectivului României de a fi inclusă în Programul Visa Waiver”, a anunțat Andrei Muraru, pe pagina de Facebook.
În luna mai, Departamentul de Securitate Internă al SUA, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP), la puțin peste o lună după ce Statele Unite au decis să suspende eliminarea vizelor pentru cetățenii români.
În ciuda preocupărilor legate de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP la 9 ianuarie 2025. La 25 martie 2025, DHS a suspendat punerea în aplicare a VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Această revizuire s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, în cazul în care îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.
SUA
Trump apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina: „După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”
Președintele american Donald Trump a declarat joi într-un interviu telefonic că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Aș spune că în următoarele două săptămâni vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.
Președintele american Donald Trump i-a primit luni la Casa Albă pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, după ce, vineri, 15 august, s-a întâlnit în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
În urma acestor întrevederi, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au convenit că planificatorii militari și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a conveni asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Potrivit Reuters, citat de Agerpres, liderii militari din SUA și o serie de țări europene i-au informat deja pe consilierii lor pe probleme de securitate cu privire la opțiunile de protejare a Ucrainei postbelice de posibile atacuri rusești.
Statele Unite doresc ca europenii să-și asume cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune. The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, care ar urma să fie definitivat în maximum zece zile.
De altfel, acest pachet reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump.
S-au avansat mai multe locuri care ar putea găzdui acest moment, doar că variantele acceptate, cel puțin la nivel de declarație, de Ucraina, sunt Elveția, Austria sau Turcia.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului pentru a bloca finanțarea terorismului în străinătate
MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver
Trump apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina: „După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”
Iulian Chifu: Mitul Păcii – Rusia pierde bătălia imagologică despre cine vrea pacea
Ucraina a testat cu succes “cea mai mai performantă” rachetă: Flamingo poate zbura până la 3.000 de km și aduce Rusia europeană în raza de acțiune a Kievului
Camera de Comerț Americană în România va trimite o scrisoare administrației Trump pentru includerea României în Visa Waiver. Amcham reafirmă și sprijinul pentru aderarea României la OCDE
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate, afirmă Bolojan după discuții cu miniștrii sănătății, educației și mediului privind finanțările din PNRR
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- INTERNAȚIONAL7 days ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei