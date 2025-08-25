ROMÂNIA
Ucraina apreciază “livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Șeful statului ucrainean a răspuns pe rețeaua de socializare la mesajele și scrisorile pe care liderii internaționali le-au transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, marcată pentru al patrulea an consecutiv sub semnul agresiunii armate ruse.
“Apreciez scrisoarea de felicitare amabilă și prietenoasă din partea președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu provocări comune în materie de securitate în regiunea noastră și colaborăm strâns pentru a le contracara. Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente defensive care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre. Împreună, lucrăm pentru a aduce o pace durabilă”, a scris Zelenski.
I appreciate the kind and friendly congratulatory letter from President @NicusorDanRO marking Ukraine’s Independence Day. Ukraine and Romania face common security challenges in our region, and we are working hand in glove to counter them. Ukraine genuinely values Romania’s… pic.twitter.com/S6UBoj93Tx
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a transmis șeful statului român Nicușor Dan, duminică.
Mai mult decât atât, România a fost reprezentată duminică de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.
În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
România va transfera Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev după discuții cu omologul român axate pe cooperarea industrială în domeniul apărării
Miniștrii apărării din Ucraina și România, Denîs Șmîhal și Ionuț Moșteanu, au avut luni, la Kiev, o întâlnire bilaterală, cu agenda discuțiilor concentrându-se pe securitatea Ucrainei, sprijinul european și colaborarea bilaterală româno-ucraineană în domeniul industriei de apărare.
„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război. Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a declarat Ionuț Moșteanu, într-o postare pe Facebook.
Oficialul român a subliniat că agresiunea rusă nu a reușit să oprească aspirațiile europene ale Kievului.
„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a continuat el.
La rândul său, ministrul ucrainean al apărării evidențiat rolul României în sprijinirea Kievului, inclusiv prin ajutor militar consistent și cooperare în domeniul apărării.
„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. Țara a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat. România continuă să antreneze piloți ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru de apărare aeriană. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele noastre de apărare aeriană”, a spus Șmîhal.
Denîs Șmîhal a detaliat și prioritățile privind cooperarea industrială.
„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producția de: drone interceptoare; drone FPV; drone cu rază lungă de acțiune. Am discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea de proiecte comune de schimb de tehnologie și lansarea producției ucrainene în România. Un alt subiect important este participarea României la inițiativa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), care furnizează soldaților ucraineni arme americane”, a continuat ministrul ucrainean.
Potrivit ministrului apărării de la Kiev, întâlnirea a inclus și un schimb de informații privind situația de securitate din regiune.
„Reprezentanții serviciilor de informații au furnizat partenerilor informații detaliate despre situația de securitate și planurile Rusiei. Împreună, au analizat provocările pe care agresiunea rusă le reprezintă pentru țările noastre”, a conchis el.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, s-au aflat duminică și luni la Kiev, alături de alți înalți oficiali la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Moșteanu a participat și la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
RADR 2025: “Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.
„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).
În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.
„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare
Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO
Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.
Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.
„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.
Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”
Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă
În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.
„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.
Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.
Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.
„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.
Angajamentul de aderare la OCDE
Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană
În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.
“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.
„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.
Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.
În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.
„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române
Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.
„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.
Resurse, diplomați și noua generație
Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.
„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.
Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.
„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.
Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”
Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.
„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.
Federația Patronatelor Societăților din Construcții își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile fiscale: „Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție”
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) își exprimă îngrijorarea cu privire la pachetele recente de măsuri fiscale și bugetare anunțate de Guvern și atrage atenția că există riscul ca aplicarea lor să ducă la reducerea drastică a activității din construcții, cu efecte directe asupra întregii economii.
Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție, avertizează FPSC, într-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului și miniștrilor Finanțelor, Transporturilor și Dezvoltării.
Mediul de afaceri din sectorul construcțiilor atrage atenția că o parte dintre măsurile propuse de Guvern riscă să afecteze grav capacitatea sectorului de a livra proiectele de lucrări, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și PNRR, în termenele și bugetele asumate, inclusiv ratarea pragului de 7,7% estimat că pondere a construcțiilor în PIB-ul României în 2025 și a contribuției Construcțiilor la creșterea PIB cu 3,7%.
„Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), singură organizație patronală reprezentativă pentru sectorul construcțiilor din România, își exprimă profundă îngrijorare cu privire la pachetele recente de măsuri fiscale și bugetare anunțate în contextul consolidării fiscale care au un impact sever și direct asupra stabilității sectorului nostru și implicit asupra stabilității întregii economii românești. Înțelegând pe deplin nevoia imperativă de reechilibrare bugetară, susținem reformele structurale orientate către eficientizarea administrației, combaterea evaziunii și digitalizarea aparatului public dar nu putem să nu atragem atenția că o parte dintre măsurile propuse riscă să afecteze grav capacitatea sectorului de a livra proiectele de lucrări, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și PNRR, în termenele și bugetele asumate, inclusiv ratarea pragului de 7,7% estimat că pondere a construcțiilor în PIB-ul României în 2025 și a contribuției Construcțiilor la creșterea PIB cu 3,7%. FPSC este foarte preocupată pentru a găsi soluții de supraviețuire și a salva de la concordat, insolvență sau chiar faliment măcar o parte dintre firmele implicate în contracte publice, care în acest moment sunt contributoare la bugetul de stat și care au angajată forță de muncă, indiferent că sunt firme mari sau întreprinderi mici și mijlocii”, se arată în document, citat de Agerpres.
În acest context, FPSC vine cu propuneri de măsuri în sprijinul mediului de afaceri din construcții, fără a se pune o presiune suplimentară pe buget.
Prima propunere se referă la prioritizarea proiectelor funcție de stadiul fizic și posibilitatea de finanțare țînând cont și de numărul de contracte și valoarea lor pentru fiecare firmă implicată, în perspectiva evitării închiderii bruște a activității unor firme.
„Cu alte cuvinte, fiecare constructor va trebui să rămână cu câteva contracte alocate din totalul contractelor în derulare, pentru a-și putea continuă activitatea în regim de avarie și a evita șomaj masiv sau chiar falimente. Pentru contractele care vor fi suspendate, lucrările executate și nefacturate se vor factură și achita, înainte de intrarea în vigoare a suspendării contractului (se va acordă un termen de întocmire a facturilor de 60 de zile)”, spune FPSC.
Pentru contractele în curs de semnare sau cele semnate dar care nu au început și nu sunt pe listele de prioritate, garanțiile care în mod normal ar trebui depuse în termen de 5 zile de la semnarea contractului să fie amânate la un termen corespunzător de 5 zile de la ridicarea sistării. Garanțiile deja depuse pentru contracte semnate, dar încă neîncepute și care nici nu vor începe fiind pe listele de lucrări amânate, să fie restituite imediat constructorului, este o altă propunere a constructorilor.
În al treilea rând, aceștia solicită reducerea perioadei de menținere a garanției după recepția la terminarea lucrărilor la maximum 3 ani pentru lucrări noi și la maximum 1 an pentru lucrări de reparații.
„Solicităm această în scopul evitării blocării unor sume importante cu destinația ‘garanție de bună execuție’ pe baza experienței care a dovedit că aceste sume nu sunt accesate mai târziu de perioadele propuse mai sus. Solicităm că valoarea cumulată a garanției de bună execuție și sumele reținute să nu depășească 5%. Compensarea tuturor obligațiilor de plată ale operatorilor economici pentru lucrările executate cu obligațiile de plată ale statului. În noile condiții, constructorii nu mai pot plăti în avans contribuțiile pentru sumele neîncasate. Lucrările puse în funcțiune să fie recepționate parțial sau la terminarea lucrărilor, după caz, pentru deblocarea garanțiilor de bună execuție. Se impune un termen de maxim 5 zile de eliberare, de către beneficiarii publici, a documentului de deblocare a sumelor blocate în Trezorerii (5 zile de la recepțiile parțiale/la terminarea lucrărilor)”, sunt alte măsuri propuse de patronatele din construcții.
De asemenea, reprezentanții mediului de afaceri din construcții vor crearea unui mecanism prin care facturile emise pentru lucrările executate în contractele publice să poată fi folosite de către operatorii economici în scopul garantării creditelor bancare viitoare și a altor proiecte, precum și crearea unui fond de garantare al statului, accesibil companiilor implicate în implementarea proiectelor publice ce trebuie finalizate până la 31.12.2026.
„Concret, constructorii să aibă acces la credite bancare pentru susținerea lucrărilor și să folosească Fondul de garantare al statului pentru acoperirea garanțiilor cerute de instituțiile bancare. Finanțarea trebuie reglementată cu o dobânda maximă de 2% anual, astfel încât antreprenorii să o poată susține din venituri proprii, fără a compromite sustenabilitatea proiectului. Restul dobânzii solicitată de bănci să fie suportată de stat”, explică aceștia.
În plus, ei propun anularea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sau stabilirea unor criterii de aplicare.
„În forma actuală, obligația este injustă, pune presiune mai mare mai ales pe firmele cu capital românesc care oricum vor trebui să suporte majorările de impozite, creșterile de prețuri, problemele cu forță de muncă etc. Armonizarea obligațiilor de plată aferente salariilor din construcții cu cele din economia națională. Exceptarea de la plata impozitului pentru 832 lei/salariu reprezentând diferența dintre salariul minim din construcții și salariul minim național la care se adaugă 300 lei exceptați deja în toată economia, mai puțin în construcții, adică 532+300=832 lei”, mai cere FPSC.
În opinia constructorilor, măsurile propuse de pot să contribuie la o susținere a sectorului cu eforturi minimale din partea statului pentru această perioadă dificilă.
„Totuși, ne exprimăm îngrijorarea că, urmare a aplicării recentelor măsuri fiscale, există riscul reducerii drastice a activității din construcții, cu efecte directe asupra întregii economii. Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție. În acest sens, subliniem că în primul trimestru, conform datelor INS, construcțiile au fost singurele care au salvat creșterea economică. În primul trimestru din acest an, creșterea PIB de 0,3% s-a obținut prin creșterea înregistrată în sectorul construcțiilor de 9,9%. Perspectiva este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât, în anul 2024, amânarea plăților la programele finanțate, dar și eliminarea facilităților de care au beneficiat lucrătorii din acest sector, au făcut ca valoarea adăugată brută din construcții să se reducă cu 2,6% (sursă INS). Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru a găsi cele mai bune soluții în scopul depășirii acestei perioade dificile”, mai spune FPSC.
