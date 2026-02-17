„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva

Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să vină „rapid” la masa negocierilor, în contextul în care negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții privind războiul, informează The Guardian.

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid. Asta este tot ce vă spun. Suntem într-o poziție în care ne dorim ca ei să vină”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One.

În weekend, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că explorează toate canalele posibile de dialog cu Statele Unite, pentru a nu oferi nimănui – inclusiv lui Trump – un pretext să susțină că Ucraina nu este interesată de negocieri.

Negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă marți o nouă rundă de discuții la Geneva pentru a găsi o soluție războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reușit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Părțile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni. Posibilitatea unor concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul garanțiilor de securitate occidentale se află în centrul discuțiilor.

Negocierile sunt blocate în special în ceea ce privește soarta Donbasului, principalul centru industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care le controlează în regiunea Donețk, o solicitare pe care Kievul refuză să o îndeplinească.

Președintele american Donald Trump, care a inițiat aceste negocieri, face presiuni pentru o soluționare diplomatică a conflictului declanșat de invazia masivă rusă din Ucraina, în februarie 2022.

Săptămâna trecută, el i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski „să se miște”, afirmând că Rusia dorește „să ajungă la un acord”.

În discursul susținut la Conferința de Securitate de la München, Zelenski a făcut un apel la SUA și la președintele Donald Trump să facă posibil un armistițiu cu Rusia, în condițiile în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului și conflictul va intra în cel de-al cincilea său an.

„Oferiți-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face asta. Presați-l pe Putin, obțineți un armistițiu, apoi Parlamentul nostru va schimba legea și vom merge la alegeri. Putem, de asemenea, să oferim un armistițiu rușilor dacă ei organizează alegeri în Rusia”, a spus Zelenski.