Ucraina are ca obiectiv intensificarea producției de interceptoare împotriva  dronelor ”Shahed”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezidat o reuniune a Statului Major al Comandantului Suprem, în cadrul căreia participanții au discutat despre accelerarea producției de interceptoare pentru dronele inamice și despre implicarea companiilor în producția sistemelor de apărare aeriană.

Principalul subiect al discuțiilor a fost accelerarea tuturor proceselor necesare pentru producerea unor interceptoare de mare viteză împotriva dronelor „Shahed” cu propulsie cu reacție. „Ucraina are producători capabili să îndeplinească această sarcină.

Au fost dezvoltate prototipuri, iar în prezent se lucrează pentru a aduce această nouă armă la nivelul de eficiență necesar”, a subliniat șeful statului. Volodimir Zelenski le-a mulțumit tuturor dezvoltatorilor și producătorilor – fiecărei companii – pentru munca pe care o desfășoară pentru țară și pentru poporul ucrainean. Președintele a precizat că este important ca această sarcină să fie îndeplinită în termenul stabilit.

În cadrul reuniunii, participanții au discutat în detaliu și despre posibilitatea implicării companiilor în producția, furnizarea și instalarea anumitor tipuri de sisteme de apărare aeriană. În acest sens, au fost stabilite termene și sarcini concrete.

„Obiectivul general este să aducem industria noastră de apărare și cooperarea cu partenerii la un nivel care să asigure Ucrainei un număr suficient de drone interceptoare de mare viteză și de înaltă calitate, precum și de rachete cu costuri reduse, pentru a asigura protecția în condițiile în care rușii își intensifică producția de arme de atac de mare viteză de acest tip”, a declarat șeful statului.

Volodimir Zelenski a subliniat că serviciile de informații ale Ucrainei dețin informații clare despre planurile inamicului și că resursele țării sunt direcționate pentru a oferi un răspuns ferm acestei amenințări. „Vom acționa și asimetric. Operațiunile corespunzătoare au fost aprobate”, a conchis președintele.