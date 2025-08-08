Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei

În cadrul vizitei oficiale în Ucraina, la 7 august 2025, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha, context în care șefa diplomației române a salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, apreciind eroismul poporului ucrainean și eforturile întreprinse de autoritățile de la Kiev pentru o pace justă și durabilă. În egală măsură, a evidențiat importanța parcursului european al Ucrainei, salutând progresele importante obținute până în acest moment și încurajând continuarea eforturilor pentru implementarea credibilă, predictibilă și cuprinzătoare a procesului de reformă.

“Am vizitat spitalul pentru copii Okhmatdyt și am fost martoră la reziliența acestui popor. În ciuda acestor momente oribile, medicii si asistenții, voluntarii, mamele și membrii familiei, cu toții contribuie. Am fost profund impresionată de curajul și determinarea lor până la cei mai mici. Poate acesta este cel mai important lucru care ne unește, dorința de a ne proteja copiii”, a afirmat demnitarul român in conferința comună de presă.

Ministrul Oana Țoiu a prezentat demersurile autorităților române în sprijinul Ucrainei și al poporului ucrainean, cu un accent special asupra investițiilor în dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. A arătat că aceste proiecte ample vor juca un rol fundamental și în participarea activă a României la reconstrucția Ucrainei, precum și la dezvoltarea economică și creșterea rezilienței regionale. A subliniat importanța unei Ucraine suverane, independente și europene pentru o regiune a Mării Negre sigură și prosperă. A salutat, în acest context, importanța pe care UE și NATO o acordă acestei regiuni și rolul special al țărilor riverane cu obiective similare în implementarea unor proiecte concrete care să transpună în realitate viziunea strategică față de această regiune.

“De când a început acest război de agresiune, am fost susținători fermii ai păcii și susținători fermi ai vecinilor noștri. Permiteți-mi să fiu clară: acesta este la fel de mult un act de solidaritate internațională între națiuni suverane și vecine, cât este un mijloc a de a asigura securitatea României. Împreună, am transformat aceste circumstanțe dificile într-o oportunitate de cooperare structurată. Am investit masiv în infrastructura noastră și am deschis noi puncte de trecere a frontierei. Construim noi poduri între economiile, societățile și culturile noastre”, a declarat ea.

Consultările politice bilaterale dintre miniștrii afacerilor externe ai României și Ucrainei au acoperit toate temele agendei bilaterale. Cei doi demnitari au avut un amplu schimb de opinii privind situația de securitate, prioritățile imediate, precum și perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale relației bilaterale, inclusiv prin ridicarea acesteia la nivel de Parteneriat Strategic pentru pace, democrație și prosperitate.

În acest context, ministrul afacerilor externe al României a subliniat importanța fundamentală a protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv a drepturilor educaționale, religioase și a dreptului la libera asociere. A vorbit despre rolul acestor persoane în apropierea dintre cele două țări și în consolidarea unei relații durabile, ancorate în valori și aspirații comune. Oana Țoiu s-a referit la contribuția unică a etnicilor români din Ucraina și a ucrainenilor din România la apropierea și mai mare a celor două țări, precum și la asigurarea unui viitor european, sigur și prosper.

“Foarte importante sunt comunitățile noastre, comunitatea de români din Ucraina și comunitatea ucraineană din România. Salut in acest sens intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a continuat ea.

Ministrul ucrainean a transmis aprecieri pentru sprijinul României, prezentând situația dinamică de securitate din teren, precum și proiectele de acte normative aflate în pregătire pentru implementarea programului de reforme.

Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.

La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și cu prim-ministrul Yulia Svyrydenko.

Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.