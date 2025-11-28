INTERNAȚIONAL
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia, susține Friedrich Merz
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters, citat de Agerpres.
„Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și, dacă se ajunge la un acord de pace, Ucraina va continua să aibă nevoie de forțe armate puternice și garanții de securitate credibile de la partenerii săi. Cea mai importantă garanție este o armată ucraineană bine echipată”, a spus cancelarul german într-o conferință de presă cu premierul Estoniei.
„Iată de ce discutăm și despre mărimea armatei ucrainene ca țintă viitoare”, a continuat liderul conservator german, care a adăugat că este prematur de discutat despre orice desfășurare de trupe internaționale.
Citiți și: Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților”
Administrația președintelui american Donald Trump a difuzat săptămâna trecută un plan în 28 de puncte care a alarmat Ucraina și aliații săi europeni, deoarece favoriza în mod semnificativ Moscova.
Miercuri, miniștrii de externe din UE s-au reunit în regim de videoconferință pentru a discuta despre situația din Ucraina, moment considerat la Bruxelles o ocazie de a „vorbi cu o singură voce europeană” și de a stabili condițiile ne-negociabile ale UE, asigurându-se că toate cele 27 de state membre rămân aliniate pe măsură ce negocierile se accelerează.
La finalul reuniunii, Kaja Kallas a susținut o declarație în care a afirmat că proiectul de plan nu include „nici o singură concesie” din partea Moscovei și a susținut că un acord trebuie să impună obligații Rusiei, inclusiv reducerea dimensiunii armatei și a cheltuielilor militare. „Dacă cheltuiți aproape 40 % (din cheltuielile totale ale guvernului) pentru armată, veți dori să o folosiți din nou, iar acest lucru reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a afirmat ea.
Citiți și: Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima
Kallas a remarcat antecedentele de ostilitate ale Rusiei: „Dacă agresiunea dă roade, aceasta va servi drept invitație la repetarea agresiunii și la utilizarea ei și în alte părți, ceea ce reprezintă o amenințare pentru toată lumea, în special pentru țările mai mici. Iar în Europa… există doar două tipuri de țări: țările mici și cele care nu și-au dat seama încă că sunt țări mici”.
Duminică, oficiali din SUA, Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie și UE s-au reunit la Geneva pentru a revizui planul SUA. Washingtonul și Kievul au declarat ulterior că discuțiile au dus la elaborarea unui „cadru actualizat și îmbunătățit” pentru discuții ulterioare.
Vorbind la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „datorită eforturilor depuse de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii, în ultimele zile la Geneva, avem acum un punct de plecare”, avertizând însă că „sunt necesare eforturi mult mai mari”.
Citiți și: Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Von der Leyen a confirmat, de asemenea, planurile de a accelera utilizarea activelor rusești înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, o măsură la care Belgia s-a opus în cadrul Consiliului European de luna trecută, din cauza temerilor că președintele rus Vladimir Putin ar putea lua măsuri de represalii împotriva Belgiei, unde sunt păstrate activele.
COMISIA EUROPEANA
UE și Republica Coreea consolidează cooperarea în domeniul tehnologiei și al digitalizării în cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
Uniunea Europeană și Republica Coreea au reafirmat rolul central al parteneriatului lor în promovarea cooperării privind tehnologiile digitale emergente pentru a debloca beneficii reciproce pentru economiile lor, se arată într-un comunicat de presă.
În cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital, care a avut loc la Seul, UE și-a subliniat, de asemenea, angajamentul de a consolida cooperarea cu partenerii digitali din întreaga lume pentru a stimula competitivitatea, inovarea și reziliența.
Prin intermediul parteneriatului digital, UE și Republica Coreea vor continua lucrările comune privind cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi semiconductorii, tehnologia 6G, inteligența artificială (IA) și tehnologiile cuantice. Această cooperare este concepută pentru a stimula competitivitatea viitoare și poziția de lider tehnologic, consolidând în același timp securitatea economică printr-o mai mare reziliență a tehnologiilor critice, inclusiv a securității cibernetice.
Reuniunea a fost coprezidată de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Bae Kyung-hoon, viceprim-ministru și ministru al științei și TIC al Republicii Coreea.
„Reuniunea de astăzi a reafirmat angajamentul UE și al Republicii Coreea de a continua să colaboreze pentru a stimula inovarea și competitivitatea noastră, pentru a ne asigura securitatea economică și pentru a construi un mediu digital care să reflecte valorile noastre comune. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru digital”, a declarat Henna Virkkunen.
Angajamentele celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
UE și Coreea de Sud și-au consolidat cooperarea în mai multe domenii. Aceștia vor continua să lucreze la proiecte de cercetare în colaborare legate de semiconductori, contribuind la cipuri mai eficiente și mai versatile pentru IA și aplicațiile de conducere automatizată. Eforturile privind tehnologia 6G vor progresa, deschizând calea pentru o conectivitate neîntreruptă. Atât UE, cât și Coreea au salutat recenta cerere de proiecte de cercetare în colaborare privind tehnologiile cuantice în cadrul programului Orizont Europa, concentrându-se pe promovarea acestor tehnologii prin dezvoltare comună, schimb de expertiză și o colaborare mai strânsă pe termen lung.
Partenerii vor menține o cooperare strânsă în materie de reglementare în domeniul IA. Acestea se angajează să exploreze recunoașterea reciprocă a rezultatelor evaluării conformității în conformitate cu Regulamentul privind IA. În plus, acestea vor coopera în ceea ce privește standardizarea, se vor implica în activități comune de cercetare și inovare și se vor concentra pe evaluarea siguranței și a fiabilității IA.
Schimbul de informații privind spațiile de date va fi consolidat prin explorarea inițiativelor comune de cercetare și prin discutarea standardelor. Partenerii au în vedere, de asemenea, instituirea unui grup de lucru comun pentru a sprijini interoperabilitatea spațiilor de date.
UE și Republica Coreea vor consolida o serie de domenii în cadrul dialogului lor bilateral în domeniul cibernetic, inclusiv schimbul de informații privind amenințările cibernetice, cooperarea privind securitatea lanțului de aprovizionare cu software și certificările de securitate a produselor aferente internetului obiectelor. Acestea se vor axa, de asemenea, pe competențele în materie de securitate cibernetică și pe explorarea potențialelor activități comune de cercetare.
În plus, cooperarea în materie de standardizare va fi consolidată în cadrul forumurilor internaționale de standardizare, cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.
Următorul Consiliu de parteneriat digital va avea loc la Bruxelles în 2026.
De la lansarea parteneriatului digital în 2022, UE și Coreea de Sud și-au avansat colaborarea în multe domenii digitale și tehnologice. Aceasta include cercetarea colaborativă, dialogul în materie de reglementare și promovarea pozițiilor comune în cadrul forurilor internaționale. Acest parteneriat se aliniază la Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, consolidând legăturile cu țările din regiune și promovând Strategia digitală internațională.
REPUBLICA MOLDOVA
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Incursiunile unor drone în spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, transmite Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe prin intermediul unui purtător de cuvânt.
„Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța reafirmă sprijinul său față de România și Republica Moldova și colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană și NATO pentru a consolida apărarea noastră aeriană”, a declarat acesta într-un mesaj publicat de Ambasada Franței în România pe pagina sa de Facebook.
În dimineața de 25 noiembrie, radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea, în contextul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei.
MApN a ridicat în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
La aceeași dată, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de șase drone.
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a condamnat incidentele și a subliniat solidaritatea țării sale cu „partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova.”
„Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct nu numai Ucraina, ci și alte națiuni europene și comunitatea transatlantică în ansamblu”, a menționat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj publicat pe X.
În semn de protest, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat la sediul său pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.
Acesta din urmă a fost întâmpinat pe treptele ministerului de una dintre dronele care au pătruns ilegal în spațiul aerian moldovenesc.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei.
Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva regulamentelor emblematice ale UE în domeniul tehnologiei, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).
„Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri publicației Politico.
Ribera a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen în iulie, la complexul său de golf din Scoția.
Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze discursurile ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.
Ribera a declarat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.
„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice… mașini, standarde. Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici”, a spus ea referindu-se la SUA.
Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.
Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după întâlnirea cu oficialii și miniștrii UE de luni, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.
Luni, ea a prezentat omologilor săi americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală.
Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru reducerea birocrației, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.
