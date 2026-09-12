Ucraina așteaptă deschiderea negocierilor de aderare la OCDE. Ihor Zhovkva: Războiul nu este un obstacol pentru realizarea reformelor necesare

Șeful adjunct al Oficiului Președintelui Ucrainei, Ihor Zhovkva, s-a întâlnit cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, la sediul Organizației din Paris. Principalul subiect al întâlnirii a fost integrarea Ucrainei în OCDE, în urma reînnoirii cererii sale de aderare la Organizație.

„Deschiderea unui dialog privind viitoarea aderare a Ucrainei la OCDE reprezintă un pas practic și politic important, pe care îl așteptăm. Ucraina este ferm angajată să finalizeze toate reformele necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Aceste reforme nu sunt necesare pentru OCDE; ele sunt necesare pentru Ucraina și pentru ucraineni. Războiul nu reprezintă un obstacol în calea realizării lor”, a subliniat Ihor Zhovkva.

Mathias Cormann a remarcat progresele înregistrate de Ucraina în implementarea reformelor în cadrul Programului de țară OCDE pentru Ucraina, care reprezintă o condiție prealabilă pentru aderarea la Organizație.

Ucraina continuă să își aprofundeze cooperarea cu OCDE. Aceasta a aderat la 57 de instrumente ale OCDE, are statut de membru asociat în 11 grupuri de lucru și participă la activitatea a 57 de organisme ale OCDE.

Ihor Zhovkva și Mathias Cormann au discutat, de asemenea, despre modul în care standardele OCDE completează parcursul european al Ucrainei.

Șeful adjunct al Oficiului Președintelui i-a mulțumit secretarului general al OCDE pentru sprijinul său constant și consecvent acordat Ucrainei.

O atenție deosebită a fost acordată situației de securitate din Ucraina și rezilienței statului, instituțiilor și economiei sale în contextul războiului la scară largă.

„Ucraina are o experiență unică în menținerea funcționării instituțiilor statului și a mediului de afaceri în condiții de război. Suntem pregătiți să împărtășim cu țările membre ale OCDE experiența noastră privind reziliența instituțională în domenii care devin din ce în ce mai importante pentru Organizație. În primul rând, este vorba despre energie și combaterea atacurilor cibernetice”, a declarat Ihor Zhovkva.

Cele două părți au discutat despre rolul OCDE în reconstrucția Ucrainei.

În 2022, Consiliul OCDE a decis să recunoască Ucraina drept potențial membru al Organizației și să înceapă un dialog preliminar privind aderarea. La 23 iunie anul acesta, Ucraina și-a reînnoit solicitarea privind deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Organizație.

Pentru 16 septembrie este programată o reuniune a Consiliului OCDE, în cadrul căreia țările membre ale Organizației vor analiza pentru prima dată cererea ucraineană.