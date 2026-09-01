Ucraina atrage atenția că Rusia ar putea profita de alegerile ce vor avea loc în SUA și Europa pentru a intensifica teroarea: Îi îndemnăm pe partenerii noștri să renunțe la iluzii. Singura soluție este intensificarea presiunii

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, atrage atenția că Rusia pariază pe viitoarele alegeri din Statele Unite și din Europa pentru a răspândi teroare asupra Ucrainei.

Într-un mesaj publicat pe platforma X după cel mai recent atac cu drone și rachete balistice al Moscovei, în urma căruia mai multe persoane și-au pierdut viața, Sybiha îi îndeamnă pe partenerii occidentali „să renunțe la iluzii cu privire la intențiile reale” ale Rusiei.

Loud explosions rocked Kyiv overnight. Russian drones and ballistic missiles targeted residential areas and railway infrastructure. At least 8 people have been killed. This and other recent attacks demonstrate that Putin does not show any signs of realism or a genuine… pic.twitter.com/MaKDmUZjoA — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 1, 2026

„Explozii puternice au zguduit Kievul în timpul nopții. Dronele rusești și rachetele balistice au vizat zone rezidențiale și infrastructura feroviară. Cel puțin 8 persoane au fost ucise. Acest atac, precum și alte atacuri recente, demonstrează că Putin nu dă semne de realism sau de o voință sinceră de a pune capăt unui război pe care nu îl poate câștiga și pe care nu îl va câștiga niciodată. Dimpotrivă, el continuă să intensifice teroarea. Ucraina este pregătită să pună capăt războiului, pe baza realității de pe câmpul de luptă și a unor condiții echitabile, nu a unor ultimatumuri. Președintele Zelenski este dispus să se întâlnească fără condiții prealabile într-un loc neutru pentru a găsi soluții realiste, a opri uciderile și a trece la diplomație. Cu toate acestea, Putin continuă să se sustragă unei astfel de întâlniri. Îi îndemnăm pe partenerii noștri să renunțe la iluzii cu privire la intențiile sale reale: el continuă să respingă propunerile echitabile de pace. În schimb, mizează pe teroarea balistică împotriva Ucrainei, precum și pe alegerile viitoare din Statele Unite și din întreaga Europă, sperând să le folosească în avantajul său, să exacerbeze diviziunile interne și să destabilizeze unitatea occidentală”, semnalează ministrul ucrainean de Externe.

Andrii Sybiha subliniază că „nu există nicio alternativă la intensificarea presiunii asupra Moscovei.”

El și-a exprimat speranța ca partenerii Ucrainei „să intensifice presiunea economică asupra Moscovei și să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei și reziliența energetică a acesteia înainte de venirea iernii”, în contextul în care Kievul deja „intensifică presiunea pe câmpul de luptă”.

„Avem nevoie de adoptarea rapidă a unor sancțiuni antibalistice care să vizeze producția balistică a Rusiei, de reluarea eforturilor privind utilizarea deplină a activelor rusești imobilizate, precum și de alte măsuri sancționatorii în Europa și dincolo de granițele acesteia. Legea SUA privind sancțiunile împotriva Rusiei — inițiată de regretatul senator Lindsey Graham — rămâne esențială. După adoptarea sa în Senat, așteptăm cu interes adoptarea sa rapidă în Camera Reprezentanților. Această demonstrație a puterii americane va impulsiona diplomația, va transmite Kremlinului mesajul că joaca s-a terminat și îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor pentru a pune capăt, în sfârșit, acestui măcel fără sens. Este timpul să transmitem Kremlinului că a se preface că practică diplomația nu mai funcționează. Pace prin forță”, conchide ministrul ucrainean de Externe.

Cel puțin 12 persoane au decedat și alte zeci au fost rănite în urma atacului rusesc de miercuri noaptea, a transmis Volodimir Zelenski.

In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Potrivit președintelui american, mii de familii au rămas fără energie electrică în regiunea Odesa, iar un punct de trecere a frontierei cu România a fost „distrus în mod deliberat”.