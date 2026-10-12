Ucraina, centrală pe agenda Consiliului European. Von der Leyen către Zelenski: Vom discuta nevoile de finanțare pentru anul următor și mobilizarea unui sprijin suplimentar la nivel mondial

Ucraina va ocupa un loc central pe agenda Consiliului European din această săptămână, iar liderii UE vor discuta despre necesarul său de finanțare pentru anul următor și mobilizarea unui sprijin internațional suplimentar, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după convorbirea telefonică avută duminică seara cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ucraina va fi în centrul atenției la Consiliul European din această săptămână. Vom discuta despre nevoile sale de finanțare pentru anul următor și despre modalitățile de mobilizare a unui sprijin suplimentar la nivel mondial”, a transmis von der Leyen, potrivit declarației publicate de Comisia Europeană.

Președinta Comisiei a anunțat și că UE va acorda în această săptămână fonduri suplimentare pentru drone și rachete, destinate consolidării apărării Ucrainei și protejării spațiului său aerian. Declarația nu precizează valoarea finanțării.

Convorbirea a abordat și apelul lui Zelenski pentru o încetare a focului care să protejeze aprovizionarea mondială cu alimente și infrastructura energetică din Ucraina și Rusia, inițiativă susținută de von der Leyen.

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„Am susținut pe deplin apelul președintelui Zelenski pentru o încetare a focului care să protejeze aprovizionarea mondială cu alimente și infrastructura energetică din Ucraina și Rusia”, a afirmat aceasta.

În evaluarea sa, războiul a intrat într-o etapă mai sumbră, în care lipsa progreselor militare ale Rusiei este însoțită de atacuri asupra civililor aflați departe de front.

„Războiul a intrat într-o nouă fază, mai sumbră. Rusia stagnează pe câmpul de luptă și lovește civili mult în spatele liniilor frontului”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen i-a transmis lui Zelenski solidaritatea UE cu poporul ucrainean și sprijinul său deplin pentru acesta în lupta pentru libertatea cetățenilor săi.

În privința parcursului european al Ucrainei, șefa executivului european a indicat că urmează să fie deschise încă două grupuri de capitole în negocierile de aderare.

„Urmează, de asemenea, să deschidem încă două grupuri de capitole în cadrul negocierilor. Dinamica este reală”, a precizat Ursula von der Leyen.