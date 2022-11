Ucraina cere noi sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin suplimentar din partea UE, după ce aproape jumătate din sistemul său energetic a fost scos din funcțiune de recentele atacuri rusești

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat vineri noi sancțiuni occidentale împotriva Rusiei în contextul masivelor atacuri cu rachetă asupra țării sale, anunță DPA, citat de Agerpres.

”Este necesar un nou pachet de sancţiuni europene”, a spus preşedintele Zelenski într-un mesaj video adresat studenţilor irlandezi. ”Agresiunea rusă nu se opreşte nici măcar o singură zi. Aşa cum minciunile ruseşti adresate lumii nu se opresc niciodată. Prin urmare, pentru toate acestea presiunea internaţională asupra Rusiei nu ar trebui să se oprească nici măcar o singură zi”, a spus preşedintele Zelenski.

Declarații îngrijorătoare au venit din partea prim-ministrul ucrainean, Denys Shmyhal, care a avut vineri o conferință de presă alături de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, conform Agerpres.

📌Ukraine’s closer integration into EU internal market, including ambitious revision of the Priority Action Plan of DCFTA. pic.twitter.com/srqBRc5BEa

We discussed: 📌next steps for 2023 macro-financial assistance

With Prime minister @Denys_Shmyhal I reiterated EU’s unwavering support for Ukraine.

”Rusia îşi continuă atacurile cu rachete asupra infrastructurii civile esenţiale a Ucrainei, luptând contra populaţiei civile şi privând-o de lumină, apă, încălzire şi comunicaţii în timpul iernii. Aproape jumătate din sistemul nostru energetic a fost scos din funcţiune”, a menționat oficialul ucrainean, care a solicit Uniunii Europene ”sprijin suplimentar” energetic și financiar astfel încât țara sa să facă față situației dificile, prin furnizarea de echipamente şi fonduri pentru achiziţia de gaze naturale şi consolidarea sectorului său energetic.

La rândul său, Valdis Dombrovskis a amintit că UE, statele sale membre și instituțiile financiare europene au oferit Ucrainei, de la începutul agresiunii ruse, un ajutor total de 19,7 miliarde de euro pentru a-și consolida reziliența economică, socială și financiară.

Acesta a anunțat că următoarea tranșă de 2,5 miliarde de euro din asistența macrofinanciară destinată Ucrainei va fi plătită la 22 noiembrie. Mai mult, oficialul european a amintit și de pachetul de 18 miliarde de euro pentru anul 2023, astfel încât Kievul să poată acoperi nevoile esențiale.

”În vreme ce Ucraina pornește pe calea sa europeană, aveți sprijinul deplin al UE pentru eforturile dumneavoastră de a elibera întregul teritoriu ucrainean, de a conduce Ucraina în condiții extrem de dificile, de a realiza reformele necesare și de a vă reconstrui țara. Acestea nu sunt sarcini mărunte – iar noi vă suntem alături”, a dat asigurări Dombrovskis, care a participat și la ceremonia de lansare a ”Trenului Victoriei”, primul tren cu plecare din Kiev ajungând în orașul Herson, recent eliberat.

✅ Great to attend at the launch ceremony of the Ukrainian Railways “Train to Victory” connection to #Kherson

The first train departed from Kyiv today at 22:14. Carriages are painted by Ukrainian artists. #SlavaUkraïni 🇺🇦 pic.twitter.com/C7jd9xNnuC

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 18, 2022