Ucraina cere statelor europene să redeschidă dezbaterea privind activele rusești înghețate

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2022 - Source : EP

Ucraina le cere statelor europene să redeschidă dezbaterea privind activele rusești înghețate, sugerând că o deblocare parțială a fondurilor și oferirea unor garanții mai ample ar putea contribui la depășirea impasului cu Belgia, care a respins planul în decembrie, relatează Politico Europe

Vicepremierul ucrainean Vsevolod Chentsov a declarat că țara discută cu partenerii europeni mai multe opțiuni pentru acoperirea deficitului din bugetele de apărare și civile. O soluție ar putea fi acordarea în avans a unei părți din împrumutul de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, a spus el, însă aceasta nu ar fi singura variantă.

„Analizăm, de asemenea, oportunitățile oferite de UE și propunem, în special, ideea utilizării activelor înghețate. Este o modalitate inteligentă de a genera bani și de a acoperi datoria”, a declarat Chentsov vineri, la Dublin, în marja unei reuniuni informale a miniștrilor europeni pentru afaceri europene.

Peste 200 de miliarde de euro în active ale Băncii Centrale a Rusiei sunt imobilizate în UE, cea mai mare parte fiind deținută de depozitarul financiar Euroclear, cu sediul în Belgia. Guvernul belgian s-a opus propunerilor de utilizare a acestor fonduri, invocând potențialele riscuri juridice și financiare cu care s-ar putea confrunta în cazul unor represalii sau al unor acțiuni în justiție din partea Rusiei.

Apelul reînnoit al Kievului reflectă presiunea tot mai mare pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru Ucraina, în condițiile în care țara se confruntă cu un deficit bugetar considerabil, iar invazia rusă la scară largă a intrat în al cincilea an.

UE și Ucraina „trebuie să ia în considerare și alte opțiuni, să analizeze, de exemplu, cifre diferite ca prim pas”, pentru a reuși să deblocheze cel puțin o parte dintre activele rusești, a declarat Chentsov, răspunzând unei întrebări adresate de Politico cu privire la modul în care Belgia și-ar putea schimba poziția.

Europa are nevoie, de asemenea, de idei noi cu privire la „modul în care să garanteze acest instrument”, a adăugat el. „Poate că nu doar UE, ci și alți actori ar putea interveni și contribui la soluționarea preocupărilor Belgiei. Așadar, este important să reluăm lucrările pe acest subiect și să căutăm o soluție.”

„Sunt sigur că, dacă vrem să găsim o soluție, vom găsi o soluție”, a mai spus el.

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Reluarea discuțiilor privind folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei a generat puțin interes în rândul miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, a declarat vicepremierul și ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, după reuniunea informală desfășurată în Irlanda.

Țările de Jos, Polonia, Spania și Suedia au cerut săptămâna trecută Uniunii Europene să examineze noi modalități prin care activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei ar putea fi utilizate în beneficiul Ucrainei. Propunerea a fost reluată de unii miniștri în timpul reuniunii din Irlanda

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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