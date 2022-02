Ucraina: Comisarul european pentru afaceri interne vine în România în contextul crizei refugiaților. Ylva Johansson va vizita PTF Siret și va discuta cu autoritățile române și societatea civilă

În seara de 24 februarie, sediul Comisiei Europene de la Bruxelles a fost iluminat în culorile drapelului Ucrainei pentru a fi alături de poporul ucrainean, care este greu încercat de agresiunile militare ruse.

„În aceste ore întunecate, în această seară culorile drapelului ucrainean strălucesc pe sediul Comisiei Europene. Un simbol al solidarității noastre: Prietenia și sprijinul neclintit Mai mult ca oricând, UE este alături de Ucraina și de poporul său”, a transmis președinta Executivului European, Ursula von der Leyen.

In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.

A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.

More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022