Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Ucraina este „solidară cu partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova, și condamnă aceste acțiuni imprudente ale Rusiei”, a transmis ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei.
„Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct nu numai Ucraina, ci și alte națiuni europene și comunitatea transatlantică în ansamblu”, a menționat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj publicat pe X.
The Russian drone intrusion into Moldovan and Romanian airspace during the overnight attack on Ukraine serves as yet another reminder that Russian aggression directly threatens not only Ukraine but also other European nations and the transatlantic community as a whole.
We stand…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025
Acesta a reluat propunerea Kievului pentru „toți partenerii europeni”.
„Ucraina poate împărtăși experiența noastră, își poate uni forțele cu partenerii și poate dezvolta un sistem integrat de apărare aeriană pe mai multe niveluri pentru a proteja împreună spațiul aerian european comun”, a continuat Sybiha.
El a făcut apel la unitate și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei pentru a pune capăt războiului ilegal al Rusiei.
„Nimeni nu dorește ca acest război să continue nici măcar o zi, cu excepția Rusiei. Și Rusia este cea care trebuie forțată să oprească vărsarea de sânge, teroarea și escaladarea conflictului. Acest lucru poate fi realizat prin unitatea tuturor aliaților, consolidarea suficientă a Ucrainei și sancțiuni severe împotriva Moscovei”, a conchis ministrul ucrainean de externe.
Șase persoane au fost ucise și 13 rănite numai în Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone în timpul nopții, a anunțat marți dimineață Serviciul de Urgență al Ucrainei, potrivit Politico Europe.
Dronele ucrainene au atacat simultan regiunile Rostov și Krasnodar din Rusia, rănind 16 persoane și ucigând două, au declarat guvernatorii locali în postări pe Telegram.
Pe acest fond, radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova
Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu.
“Generalul Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving (n.r. – Ziua Recunoștinței). Ne-au invitat și pe noi, trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a precizat Moșteanu, în cadrul unor declarații de presă, potrivit Agerpres.
Acesta a adăugat că incidentul cu drona căzută într-o localitate din Vaslui îl face să întrerupă vizita de la baza Mihail Kogălniceanu și va pleca la București.
O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, autoritățile apreciind că este despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții. O altă dronă inscripționată cu litera “Z” a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.
Ministerul Apărării Naționale informase marți dimineață că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit ministrului, o nouă capacitate antiaeriană va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând “și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”.
“Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”, a adăugat Moșteanu.
“Revenind la ziua de astăzi și faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat și ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimiști pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros și pentru securitatea României”, a mai declarat ministrul apărării.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură
Președintele Nicușor Dan a deschis marți, la Palatul Cotroceni, summitul dedicat guvernanței digitale cu un mesaj centrat pe transformarea digitală, securitatea hibridă, apărarea democrației și rolul comunicării publice într-o eră marcată de tehnologie accelerată.
În cadrul evenimentului organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a subliniat că digitalizarea, inteligența artificială și noile forme de comunicare nu mai reprezintă simple instrumente administrative, ci factori strategici care pot întări statul și pot proteja societatea în fața presiunilor interne și externe.
Șeful statului a reafirmat că „digitalizarea nu este un scop în sine”, ci o soluție pentru eficientizarea interacțiunii dintre oameni, economie și administrație. „Este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, a adăugat el.
Referindu-se la raportul Edge Institute, președintele a observat că „avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul”.
Fragmentarea actuală, a spus el, împiedică progresul: „din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune.”
Președintele a enumerat apoi beneficiile directe ale transformării digitale, referindu-se „o administrație, cum am spus, care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat”.
În privința efectelor asupra corupției, acesta a afirmat că „corupția vine în mare parte din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru”.
Vorbind despre inteligența artificială, președintele a avertizat că „pe măsură ce viteza crește… timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează”.
România are însă atuuri, a spus , care pot fi valorificate „dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm.”
În segmentele dedicate securității, șeful statului a subliniat că „securitatea s-a schimbat la nivel global, și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic.”
El a atras atenția și asupra creșterii fenomenului dezinformării.
„Avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice”, a declarat Nicușor Dan.
În acest context, „statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor.”
În privința capacității administrative, președintele a afirmat că „avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri”.
El a încurajat mediul privat să accelereze procesul „până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte – estimez doi ani din momentul acesta – vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”.
În opinia sa, „voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”.
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Întărirea cooperării bilaterale, dialogul deschis pe subiectele sensibile și coordonarea pozițiilor în dosarele europene majore au fost principalele teme ale întrevederii dintre ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său ungar, Péter Szijjártó, care a avut loc marți, la București. Discuțiile au vizat consolidarea proiectelor comune cu impact economic direct, evoluțiile de securitate din regiune și colaborarea în perspectiva negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe fondul unui dialog româno-ungar aflat într-o etapă de dinamism și pragmatism accentuat.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a subliniat dorința părții române de a menține o abordare deschisă, pragmatică și constructivă în cadrul dialogului cu Ungaria, în baza Parteneriatului Strategic, cu scopul edificării pe mai departe a unei relații bilaterale pragmatice, concentrate pe proiecte concrete, cu efecte vizibile la nivelul tuturor cetățenilor români și ungari. Acest lucru include și un dialog franc în ceea ce privește toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părți nu au poziții similare.
Cele două părți au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile. Discuțiile celor doi miniștri au acoperit teme legate de stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, precum și subiecte de pe agenda europeană și internațională. Partea română a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Apartenența României aduce astăzi beneficii concrete ambelor țări, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni. Dincolo de fluidizarea călătoriilor și transportului, sunt generate creșteri de eficiență cu impact pe cifra de afaceri. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. Se înregistrează o tendință pozitivă și în volumul investițiilor bilaterale, ministrul român de externe exprimând speranța unui dialog deschis și eficient cu guvernul ungar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a exprimat încrederea în ceea ce privește acțiunea comună în direcția valorificării pe deplin a potențialului bilateral, bazată pe conlucrare și cooperare. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia ș.a. A fost subliniat rolul important al persoanelor aparținând minorităților naționale în aprofundarea legăturilor dintre România și Ungaria.
Cei doi miniștri au agreat ca următoarea comisie economică mixtă va avea loc în prima parte a anului 2026, ultima sesiune fiind în anul 2021. Acest aspect este esențial, având în vedere cele peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria și perspectivele de creștere.
România conduce Grupul „Prietenii Coeziunii”; în acest sens, cei doi miniștri au discutat importanța negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual al UE (MFF).
Cei doi miniștri au discutat și despre situația regională de securitate și perspectiva negocierilor de pace care să ducă la încheierea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța unei acțiuni la nivel european bazate pe unitate și solidaritate.
Oficialul român a reafirmat angajamentul României față de susținerea avansării parcursului european atât al Republicii Moldova și al Ucrainei, cât și al partenerilor din Balcanii de Vest, în baza principiului meritelor proprii.
