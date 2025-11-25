Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa

Ucraina este „solidară cu partenerii din Triunghiul Odesa, România și Republica Moldova, și condamnă aceste acțiuni imprudente ale Rusiei”, a transmis ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei.

„Reprezintă încă o dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct nu numai Ucraina, ci și alte națiuni europene și comunitatea transatlantică în ansamblu”, a menționat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj publicat pe X.

The Russian drone intrusion into Moldovan and Romanian airspace during the overnight attack on Ukraine serves as yet another reminder that Russian aggression directly threatens not only Ukraine but also other European nations and the transatlantic community as a whole. We stand… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025

Acesta a reluat propunerea Kievului pentru „toți partenerii europeni”.

„Ucraina poate împărtăși experiența noastră, își poate uni forțele cu partenerii și poate dezvolta un sistem integrat de apărare aeriană pe mai multe niveluri pentru a proteja împreună spațiul aerian european comun”, a continuat Sybiha.

El a făcut apel la unitate și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei pentru a pune capăt războiului ilegal al Rusiei.

„Nimeni nu dorește ca acest război să continue nici măcar o zi, cu excepția Rusiei. Și Rusia este cea care trebuie forțată să oprească vărsarea de sânge, teroarea și escaladarea conflictului. Acest lucru poate fi realizat prin unitatea tuturor aliaților, consolidarea suficientă a Ucrainei și sancțiuni severe împotriva Moscovei”, a conchis ministrul ucrainean de externe.

Șase persoane au fost ucise și 13 rănite numai în Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone în timpul nopții, a anunțat marți dimineață Serviciul de Urgență al Ucrainei, potrivit Politico Europe.

Dronele ucrainene au atacat simultan regiunile Rostov și Krasnodar din Rusia, rănind 16 persoane și ucigând două, au declarat guvernatorii locali în postări pe Telegram.

Pe acest fond, radarele MApN au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.