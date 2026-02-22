Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative

Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico.

Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 ianuarie, după ce, potrivit Kievului, un atac cu dronă al Rusiei a avariat echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Cele două state acuză însă Ucraina că ar întârzia în mod deliberat reparațiile din motive politice.

Premierul slovac Robert Fico a declarat că va întrerupe livrările de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc către Slovacia nu este reluat prin Ucraina. O amenințare similară a fost formulată anterior și de premierul ungar Viktor Orbán.

Într-un comunicat publicat pe X, Ministerul ucrainean de Externe a calificat reacțiile drept „iresponsabile”, avertizând că acestea riscă să agraveze criza energetică generată de luni de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Ukraine rejects and condemns the ultimatums and blackmail by the governments of Hungary and the Slovak Republic regarding energy supplies between our countries 🇺🇦🇭🇺🇸🇰 Such actions, in the context of massive and targeted Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure and… pic.twitter.com/khZDl244YX — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 21, 2026

„Astfel de acțiuni, în contextul atacurilor masive și țintite ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al încercărilor Moscovei de a-i priva pe ucraineni de electricitate, căldură și gaze în condiții de frig extrem, sunt provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis diplomația ucraineană.

„În acest fel, guvernele Ungariei și Slovaciei nu doar că joacă în favoarea agresorului, dar își afectează și propriile companii energetice care furnizează energie pe baze comerciale”, se mai arată în comunicat.

Kievul a precizat că analizează inclusiv activarea unor mecanisme de aprovizionare de urgență prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Autoritățile ucrainene au declarat că lucrează „non-stop” pentru repararea conductei avariate și că au propus deja restabilirea livrărilor către Slovacia și Ungaria prin rute alternative.

Potrivit unei scrisori consultate de Politico, Kievul a sugerat Comisiei Europene posibilitatea furnizării de țiței prin propriul sistem de transport sau prin porturile de la Marea Neagră. Ucraina și-a exprimat „disponibilitatea continuă” de a asigura livrări în limitele legale și a cerut sprijinul Comisiei pentru facilitarea logistică.

Specialiștii ucraineni „evaluează fezabilitatea tehnică și condițiile pentru restabilirea promptă a transportului de petrol prin conducta menționată”, se mai arată în document.

Disputa are loc într-un moment sensibil la nivel european. Ungaria a amenințat că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care ar urma să fie aprobat luni la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre. Budapesta a indicat separat că ar putea bloca și împrumutul european de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei.

At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026

Comisia Europeană a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență a Grupului de coordonare pentru petrol, în contextul escaladării tensiunilor legate de conducta Drujba, o infrastructură de aproximativ 4.000 de kilometri care leagă estul Rusiei de Europa Centrală și reprezintă o sursă esențială de țiței pentru Slovacia și Ungaria.