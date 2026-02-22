INTERNAȚIONAL
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative
Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico.
Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 ianuarie, după ce, potrivit Kievului, un atac cu dronă al Rusiei a avariat echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Cele două state acuză însă Ucraina că ar întârzia în mod deliberat reparațiile din motive politice.
Premierul slovac Robert Fico a declarat că va întrerupe livrările de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc către Slovacia nu este reluat prin Ucraina. O amenințare similară a fost formulată anterior și de premierul ungar Viktor Orbán.
Într-un comunicat publicat pe X, Ministerul ucrainean de Externe a calificat reacțiile drept „iresponsabile”, avertizând că acestea riscă să agraveze criza energetică generată de luni de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Ukraine rejects and condemns the ultimatums and blackmail by the governments of Hungary and the Slovak Republic regarding energy supplies between our countries 🇺🇦🇭🇺🇸🇰
Such actions, in the context of massive and targeted Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure and… pic.twitter.com/khZDl244YX
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 21, 2026
„Astfel de acțiuni, în contextul atacurilor masive și țintite ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al încercărilor Moscovei de a-i priva pe ucraineni de electricitate, căldură și gaze în condiții de frig extrem, sunt provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis diplomația ucraineană.
„În acest fel, guvernele Ungariei și Slovaciei nu doar că joacă în favoarea agresorului, dar își afectează și propriile companii energetice care furnizează energie pe baze comerciale”, se mai arată în comunicat.
Kievul a precizat că analizează inclusiv activarea unor mecanisme de aprovizionare de urgență prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
Autoritățile ucrainene au declarat că lucrează „non-stop” pentru repararea conductei avariate și că au propus deja restabilirea livrărilor către Slovacia și Ungaria prin rute alternative.
Potrivit unei scrisori consultate de Politico, Kievul a sugerat Comisiei Europene posibilitatea furnizării de țiței prin propriul sistem de transport sau prin porturile de la Marea Neagră. Ucraina și-a exprimat „disponibilitatea continuă” de a asigura livrări în limitele legale și a cerut sprijinul Comisiei pentru facilitarea logistică.
Specialiștii ucraineni „evaluează fezabilitatea tehnică și condițiile pentru restabilirea promptă a transportului de petrol prin conducta menționată”, se mai arată în document.
Disputa are loc într-un moment sensibil la nivel european. Ungaria a amenințat că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care ar urma să fie aprobat luni la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre. Budapesta a indicat separat că ar putea bloca și împrumutul european de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei.
At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026
Comisia Europeană a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență a Grupului de coordonare pentru petrol, în contextul escaladării tensiunilor legate de conducta Drujba, o infrastructură de aproximativ 4.000 de kilometri care leagă estul Rusiei de Europa Centrală și reprezintă o sursă esențială de țiței pentru Slovacia și Ungaria.
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie”
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico.
„Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a avea grijă de numeroșii oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe rețelele sociale, alături de o ilustrație a navei-spital americane USNS Mercy.
Trump l-a desemnat pe Landry drept emisar special pentru Groenlanda chiar înainte de Crăciun, în contextul în care președintele american și-a reiterat intenția de a obține controlul asupra teritoriului danez autoguvernat, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite.
Anunțul a fost făcut înaintea unei cine organizate la Casa Albă pentru guvernatori republicani, unde Trump a stat alături de Landry.
Casa Albă și Pentagonul nu au oferit detalii suplimentare privind anunțul, iar motivele exacte ale deciziei nu au fost clarificate, potrivit Politico.
Autoritățile daneze au respins, însă, ideea că Groenlanda ar avea nevoie de o intervenție medicală specială din partea Statelor Unite.
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat duminică pentru postul național DR că „populația Groenlandei beneficiază de îngrijirile medicale de care are nevoie, fie în Groenlanda, fie, dacă este necesar tratament specializat, în Danemarca.”
„Nu este ca și cum ar exista o nevoie pentru o inițiativă specială în domeniul sănătății în Groenlanda”, a adăugat el.
Premierul danez Mette Frederiksen a calificat anterior drept „inacceptabile” presiunile continue ale SUA privind Groenlanda, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. „Permiteți-mi să spun așa: dacă o țară NATO atacă o altă țară NATO, atunci NATO este terminată. Atunci jocul s-a încheiat”, a afirmat aceasta.
Duminică, fără a face referire directă la nava-spital anunțată de Trump, Frederiksen a elogiat sistemul medical danez: „Sunt fericită să trăiesc într-o țară unde există acces gratuit și egal la servicii de sănătate pentru toți. Unde nu asigurările și averea determină dacă primești tratamentul potrivit. Avem aceeași abordare și în Groenlanda”, a scris premierul danez pe Facebook.
Marina americană dispune de două nave-spital, USNS Mercy și USNS Comfort, utilizate pentru sprijinirea trupelor în timpul desfășurărilor militare și pentru operațiuni umanitare sau de intervenție în caz de dezastre.
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Moscova pentru a obține „rezultate pentru pace”, subliniind că Europa trebuie să fie implicată în toate procesele diplomatice și să își consolideze rolul în creșterea presiunii asupra Rusiei.
„Continuăm să lucrăm în fiecare zi tocmai pentru ca următoarea rundă de negocieri să poată aduce rezultate pentru Ucraina, rezultate pentru pace. Ucraina va face cu siguranță tot ceea ce este necesar pentru acest lucru și în niciun caz nu va sta în calea păcii”, a afirmat Zelenski în mesajul său de adresare către națiune.
El a susținut că la ultima întâlnire desfășurată la Geneva, partea americană „a văzut clar că tocmai rușii sunt motivul pentru care nu au fost obținute până acum rezultate cu adevărat semnificative” și a adăugat că următoarea reuniune „nu trebuie să fie o oportunitate irosită – acest lucru se poate rezolva”.
Zelenski a precizat că a discutat pregătirile pentru negocieri cu ministrul apărării, Rustem Umerov, iar pentru săptămâna viitoare sunt programate întâlniri cu parteneri europeni.
„Ne vom coordona în detaliu astfel încât Europa să fie implicată în toate procesele și să devină doar mai puternică”, a declarat președintele ucrainean.
Într-o postare separată pe X, Zelenski a anunțat că a discutat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele coordonate ale procesului diplomatic.
I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte. We touched base on all key aspects of our diplomatic work, and I’m glad that, in many areas, our views align. I shared updates on preparations for the next trilateral format with the United States and Russia, as well as what we know about…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2026
„Am discutat cu Mark Rutte. Am trecut în revistă toate aspectele-cheie ale activității noastre diplomatice și mă bucur că, în multe arii, viziunile noastre coincid”, a scris liderul ucrainean.
Potrivit acestuia, discuția a inclus pregătirile pentru următorul format trilateral cu Statele Unite și Rusia, precum și posibile modificări ale pozițiilor părților implicate. De asemenea, cei doi au abordat situația energetică și necesitatea continuării activității în cadrul inițiativei PURL.
„Sunt recunoscător fiecărei țări europene care investește în apărarea noastră prin PURL. Mulțumesc, Mark, pentru sprijin”, a transmis Zelenski.
În același discurs, Zelenski a anunțat că Ucraina a impus noi sancțiuni împotriva a 225 de căpitani de nave implicați în transportul petrolului rusesc.
„Astăzi, Ucraina a introdus noi sancțiuni împotriva căpitanilor navelor implicate în transportul petrolului rusesc – 225 de căpitani. Și vom continua să impunem consecvent sancțiuni și să le facem globale împotriva tuturor celor care ajută Rusia să câștige bani pentru război”, a declarat el.
Liderul de la Kiev a arătat că se așteaptă ca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene să includă măsuri care să intensifice presiunea asupra Moscovei.
„Contăm foarte mult pe faptul ca, în special, următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene să țină cont de ceea ce este necesar pentru o presiune reală asupra Rusiei în legătură cu acest război, pentru a restricționa cu adevărat capacitatea Rusiei de a-l duce”, a spus Zelenski.
El a menționat interzicerea serviciilor maritime pentru navele utilizate de Rusia, afirmând că „Europa ar trebui să ajungă la această măsură” și că aceasta ar putea reprezenta „un stimulent semnificativ din partea Europei pentru ca Rusia să treacă, în cele din urmă, de la război la diplomație, la o diplomație reală”.
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că UE intenționează să adopte luni cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea împlinirii a cinci ani de la invazia rusă asupra Ucrainei.
Pachetul include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale, o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
De asemenea, pachetul introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.
Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și ale SUA.
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru a evalua consecințele noilor măsuri și pentru a contura o poziție comună a Uniunii Europene, informează Politico și EFE, preluat de Agerpres.
„Să nu ne grăbim”, a declarat Macron la deschiderea Salonului Internațional al Agriculturii de la Paris, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care introduce o taxă vamală globală „temporară” de 10%, ca reacție la hotărârea instanței supreme. „Să analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm”, a adăugat liderul francez.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Comisia Europeană a făcut apel la stabilitate în relațiile comerciale transatlantice.
Macron a salutat rolul mecanismelor instituționale din democrații, evitând însă critici directe la adresa liderului de la Casa Albă. „Nu este un lucru rău să existe curți supreme și, prin urmare, statul de drept. Este bine să existe puteri și contraputeri în democrații”, a afirmat acesta.
În același timp, președintele francez a insistat asupra necesității unor „reguli cât mai echitabile” în comerțul internațional, bazate pe reciprocitate și nu pe decizii unilaterale. Franța dorește să continue să exporte „produsele noastre agricole, produsele industriei alimentare, bunurile de lux și produsele aeronautice”, a precizat Macron.
Surse din Ministerul francez de Externe au declarat pentru EFE că Parisul este în contact permanent cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni pentru a analiza implicațiile deciziei Curții Supreme, subliniind că „va fi necesară o poziție unită a Uniunii Europene”.
