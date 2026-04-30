Ucraina „dorește pacea și depune eforturile diplomatice necesare pentru a pune capăt războiului”, a subliniat Zelenski, după discuția telefonică dintre Trump și Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la comentariile președintelui american Donald Trump, după ce acesta din urmă a avut o conversație telefonică cu Vladimir Putin, informează

Într-o postare publicată pe platforma de socializare X, Zelenski a declarat că a dat instrucțiuni echipei sale să ia legătura cu consilierii lui Trump pentru a „clarifica detaliile propunerii Rusiei privind un armistițiu pe termen scurt.”

I have instructed our representatives to contact the team of the President of the United States and clarify the details of Russia’s proposal for a short-term ceasefire. Ukraine seeks peace and is doing the necessary diplomatic work to bring this war to a real end. We will clarify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2026

„Ucraina dorește pacea și depune eforturile diplomatice necesare pentru a pune capăt acestui război. Vom clarifica despre ce este vorba exact – câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult. Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, securitate fiabilă și garantată pentru oameni și o pace durabilă. Ucraina este gata să depună eforturi în acest sens în orice format demn și eficient”, a arătat președintele ucrainean.

Președintele Donald Trump și-a exprimat încrederea că se va ajunge la o soluție pentru războiul dintre Rusia și Ucraina „relativ repede”, după o convorbire telefonică avută miercuri cu președintele Vladimir Putin, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre conflictele pe care țările lor le au cu Kievul și Teheranul, informează Politico Europe.

„Cred că și-ar dori să se găsească o soluție. Vă pot spune asta. Și asta e un lucru bun”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă ținută în Biroul Oval.

Ambii lideri se confruntă cu dificultăți în cadrul războaielor. Trupele ruse sunt blocate în regiunea Donbas din estul Ucrainei, în timp ce dronele ucrainene bombardează infrastructura energetică esențială. Având în vedere luptele, Putin a redus amploarea celebrei parade anuale de Ziua Victoriei, programată pentru 9 mai. Impozantele tancuri care defilează anual în Piața Roșie din Moscova nu vor face parte din festivitățile de anul acesta.

Trump, între timp, s-a străduit să-și exprime viziunea asupra războiului cu Iranul, în timp ce creșterea prețurilor la benzină amenință să submineze mesajul republicanilor privind accesibilitatea în perspectiva viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului.

În cadrul convorbirii telefonice, Putin i-a vorbit lui Trump despre planurile de a declara un armistițiu temporar pentru a marca sărbătoarea, potrivit TASS, o organizație media de stat rusă. Trump a făcut aluzie la pauza în luptă în cadrul conferinței sale de presă.

„I-am sugerat o mică încetare a focului și cred că s-ar putea să facă asta”, le-a spus Trump reporterilor. „S-ar putea să anunțe ceva legat de asta.”

Putin și-a exprimat, de asemenea, dorința de a juca un rol activ în Iran, a spus Trump, pe care a respins-o rapid.

„Mi-a spus că ar dori să se implice în procesul de îmbogățire a uraniului, dacă ne poate ajuta să obținem asta. I-am spus că aș prefera mult mai mult să te implici în încheierea războiului cu Ucraina. Pentru mine, asta ar fi mai important.”, a declarat Trump reporterilor.