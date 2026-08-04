Ucraina este „piesa cheie” în planurile lui Putin de a prelua controlul asupra fostei Uniuni Sovietice, avertizează Zelenski: „Miza lui este să refacă ceea ce s-a destrămat deja”

INTERNAȚIONAL
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Volodimir Zelenski/ X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este „piesa cheie” în planurile președintelui rus Vladimir Putin de a reface controlul asupra spațiului fostei Uniuni Sovietice, avertizând că independența statelor din regiune depinde de rezistența Ucrainei.

„Miza lui Vladimir Putin este să refacă ceea ce s-a destrămat deja. Cu cât statele fostei Uniuni Sovietice sunt mai puternice și mai independente, cu atât acest obiectiv îi va fi mai greu de atins. Ucraina este piesa-cheie a acestui puzzle. El vrea să ne distrugă. Dacă ar reuși, i-ar fi mult mai ușor să acționeze împotriva celorlalte state din spațiul post-sovietic, cu tot respectul pentru fiecare dintre ele”, a transmis Zelenski, la o reuniune a ambasadorilor Ucrainei.

Zelenski a subliniat că Ucraina urmărește consolidarea relațiilor cu un Azerbaidjan independent și își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a acestuia.

Totodată, el a amintit că, în acest an, Ucraina a efectuat prima vizită oficială în Armenia după o pauză de mai mulți ani în relațiile bilateral.

„Toate aceste demersuri vor contribui la consolidarea cooperării. Prezența Ucrainei în spațiul fostelor republici sovietice înseamnă, astăzi, independența acestor state. Am fost invitat, de exemplu, la celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova. Este foarte important pentru noi să menținem astfel de relații și sunt mândru că le construim în acest mod”, a adăugat Zelenski.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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